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GÜRCAN BİLGİÇ
Akıl oyunu!

Akıl oyunu!

18.08.2023, Cuma
Tribünlerdeki Fenerbahçe taraftarlarının stadı terk etmesi istendiğinde "köylü kurnazlığını" anladık. 72'de bir hareketlenmeler oldu. Güvenlik müdahalenin peşine düştü. Öteki tribünden gelenler ateşi iyice harladı, sonra anons geldi.
Görüntüler elde var. Fenerbahçe Yönetimi bunun arkasında sağlam durmalı, UEFA'nın oyuna gelmesine izin vermemeli. Bir garip durum yaşıyoruz. Tüm takımlarımız yoluna devam ediyor ama birkaç "müptezel" üstünden bir ortam oluşturuluyor. Maç Fenerbahçe açısında akıl doluydu. Skoru ellerine almışlardı, rotasyonları da yaptı İsmail Hoca. Ne oyun üstünlüğünü bıraktı rakibe, ne de tur için heyecanlanmasına izin verdi. 17'de 17 numaralı İrfan Can Kahveci, Tadic – Batshuayi organizasyonuyla gelen asist ile golü yaptı. Tam bir ustalar geçidi izlettiler Mariborlulara…Hemen vitesi de küçülttüler. Zaman için oynamaya, pas yapmaya, topun kendilerinde kalmasına yöneldiler. İşte akıl oyunu bu. Önemli olan turu geçmek. Dört gün sonra deplasmana gideceksen, enerjine de, aklına da, riskine de "ekonomi" modu uygulayacaksın.
Tadic komutanlığındaki hücum, İsmail'in kelepçelediği orta saha, İrfan Can Eğribayat'ın performansı maçın dip notları. İsmail Kartal taşları doğru kullanıyor.
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