Tuzlaspor cephesinde Galatasaray isyanı sürüyor.'a konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, yaşananları anlattı. Olayları başlatanın G.Saray kalecisi Muslera olduğunu söyleyen Kılıç, "Muslera kulübeye dönüp, bir şeyler söylüyordu.Vuranın Terim'in koruması olduğunu söylediler. Olayları yatıştırmasını beklediğim Terim, aksine büyük tepki koydu. Hâlâ şoktayım. Beyefendi dediğimiz Muslera bile öyle değilmiş, bizi yanılttı" dedi.Hande Sümertaş'a yapılan saldırıyla ilgili olarak,Beyaz montlu dediler. Böyle bir şey varsa gerekeni yaparım" diyen Kılıç, ayıca telefon numarasının sosyal medyada yayınlandığını, hakaret içeren mesaj ve aramalara maruz kaldığını da söyledi.G.SARAYKulübü, Tuzla maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili sert bir açıklama yaparken TFF'yi göreve çağırdı: "Karşılaşma sonrası yaşananların, aldığı galibiyeti sindirememenin çok dışında, bilinçli ve organize olarak yaratılmaya çalışılan bir algı olması üzüntü vericidir. Canımızı en çok acıtan Hande Sümertaş'a yapılan çirkin saldırıdır. Bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar, spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdırlar.Türk sporunun geleceği adına TFF'yi ve 6222 sayılı kanun kapsamında yetkilileri görevini yapmaya davet ediyoruz." Bu arada başkan Mustafa Cengiz de Türk futbolundan virüslerin temizlenmesi gerektiğini söyledi.