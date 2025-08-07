FARUK ERDEM

Emeklilere, dul ve yetimlere banka promosyonu fırsatları sürüyor. Artan maaşlar pek çok emekliye bir üst maaş diliminin promosyonunun yolunu açarken, bankalar da kampanyalarını yeniledi. Ağustos kampanyalarına göre; üç banka 27 bin liraya varan ödeme yaparken, bir banka da 26 bin lira promosyona ilaveten "Emekli yakınlarımı da getiririm" diyenlere 2 bin 500 liraya varan ödeme yapıyor. Peki promosyon kazancı nasıl artırılır? İki ayrı promosyon nasıl alınır? İşte tüm soruların yanıtları...Emekli maaşı bağlanan, dul yetim maaşı alan herkes bir banka seçerek promosyona hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor. Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin.Evet bankalar belirlenen kriterlere göre belirlenen miktarlardan daha az ödeme yapamıyor. Üst sınır ise yok. Bankalar istediği kadar artırabilir.Temmuz ayında emeklilere yapılan yüzde 16.67 oranındaki artış ile maaşlar değişti. Tablodaki maaş skalalarında değişiklik olduysa ödenecek promosyon da yükseliyor. Örneğin Haziranda 15 bin TL maaşı olan bir emekli en az 8 bin TL promosyon alabiliyordu. Yüzde 16.67 ile maaşı 17.500 TL oldu ve bir üst dilime geçti. Promosyonu da 10 bin liraya çıktı.Emeklilere 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapan banka sayısı 10'a ulaştı. Bir banka, 26 bin lira promosyona ilaveten emekli yakınını getirenlere 2 bin 500 liraya varan ödeme yapıyor. İki banka 27 bin liraya, üç banka da 25 bin liraya varan promosyon veriyor.Emekliler promosyon alsa da yeni yüksek rakamdan yararlanabilir. Bunun için cayma hakkı kullanılacak. Bazı bankalar mobil uygulama üzerinden güncellemeye imkan sağlıyor. Bazıları ise şubeden başvuru yapılmasını istiyor. Güncelleme yapılırken önce iade tutarı hesaplanıyor. Bunun için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Ya bu tutar iade alınarak yeni promosyon veriliyor ya da yeni promosyondan iade tutarı düşülerek ödeme yapılıyor.Bunun için öncelikle mevcut bankaya önceki promosyondan kalan sürenin tutarı iade ediliyor. Ardından emekli maaşı taşıma işlemi yapılıyor. Bu işlem e-Devlet'ten de gerçekleştirilebiliyor. Ardından da yeni bankadan promosyon alınabiliyor.3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir.Yeni emekli olan birisi ilk maaşını saldığı banka ile ya da bir başka banka ile sözleşme yaparak promosyonunu alacak. Ondan sonra da 3 yıllık süresi başlamış olacak.Hem emekli olup hem de eşinden maaş alanlar için iki promosyon imkanı var. Ancak bunun için farklı bankalar seçmek gerekiyor. İki maaşın da aynı bankadan alınması halinde ise tek promosyon veriliyor. Bu durumda promosyonun tutarı maaş tutarları toplamına göre hesaplanıyor.Kendi emekliliğinden 25 bin lira alan bir kişinin eşinden de 10 bin lira ölüm maaşı aldığını var sayalım. Bu iki maaşı da aynı bankadan alırsa toplam 30 bin lira maaşlar alacağı promosyon en az 12 bin lira olacak. Ancak maaşları iki ayrı bankaya taşırsa kendi emekliliği için en az 12 bin lira, ölüm maaşı için ise en az 8 bin lira alacak. Böylece toplam promosyon en az 20 bin liraya çıkacak. Bu tutar bankaya göre çok daha yukarı çıkabilecek.Bazı bankaların yüksek promosyon tutarlarından yararlanmak için belirli sayıda otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi, kredi kartıyla belirli tutarlarda harcama yapılması, mobil uygulama, kredi, sigorta gibi ek ürünler kullanılması gerekiyor. Emekli yakınını getirenlere de ek ödeme yapan bankalar var. Promosyon kararını vermeden önce bu ve bunun gibi tüm şartları detaylıca inceleyin.