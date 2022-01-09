FARUK ERDEM

Herkese vergisiz maaş

Ocak ayı ile birlikte emekliler ve memurların dışında işçilerin de maaşları yükseldi. Asgari ücrete yapılan yüzde 50,4'lük zamla birlikte yeni ücret net 4.253 liraya çıktı. Ayrıca ücretteki vergi kalktı. Üstelik tüm maaşlarda asgari ücret kısım vergiden muaf oldu. Bu durum vergi iadesi olan AGİ'de değişikliğe yol açtı



OCAK ayı ile birlikte emekliden memura, yaşlıdan engelliye, işçiden stajyere kadar herkesin maaşı değişti. Gerek enflasyon oranları gerekse Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek zamlar ve taban maaş artışları yeni ücretleri belirledi. Bu arada Aralık ayında yine Başkan Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücretteki rekor artış da bu ay itibariyle maaşlara yansımaya başladı. Bu yıl asgari ücrette verginin kaldırılmasıyla yeni bir dönem de başladı. Bu da AGİ dediğimiz vergi iadesinde değişikliğe yol açtı. Yeni maaşlarla ilgili sizden gelen soruları cevaplamaya dün başlamıştık.

Bu gün sorularınızı cevaplamaya devam ediyoruz.



1- EMEKLİLERİN EK ZAMLARI NE ZAMAN UYGULANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 25.47 oranında artırıldı. Ancak taban maaşların 2.500 TL'ye çıkartılması TBMM'de komisyondan geçen tasarının Resmi gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek. Ayın şekilde memurlar ve memur emeklilerinin de ek 2.5 puanlık zamları da yasayla yürürlüğe girecek.

Böylece memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 30.95'e çıkacak.



2- 2.500 TL'NİN ALTINDAKİ MAAŞLARA SADECE SEYYANEN ZAM MI OLACAK?

Hayır. Maaşınız öncelikli olarak yüzde 25.47 oranında artırılacak.

Ortaya çıkan rakam 2.500 TL'nin altında kalırsa bu 2.500 TL'ye tamamlanacak. Böylece hem oransal zam hem de seyyanen zam almış olacaksınız. Eğer oransal zamdan sonra maaşınız 2.500 TL'yi geçerse seyyanen zam ayrıca yapılmayacak.



3- EMEKLİLERİN EK ÖDEMELERİ DE AYRICA ARTACAK MI?

Emekliler maaşlarının dışında ücretlerinin yüzde 4'ü kadar ek ödeme alıyorlar. Bu ödemeler de maaşlarla birlikte artacak. Örneğin maaşı 3.000 TL olan bir emekliye ayrıca 120 TL'de ek ödeme veriliyor.

Bu emeklimizin 2022 yılı zammı şöyle hesaplanacak:

Eski maaş: 3000 TL Eski ek ödeme: 120 TL Hesaba yatan eski maaş: 3.120 TL

Yeni maaş: 3.000 X % 25,47 = 3.764,10 TL

Yeni ek ödeme: 3.764 X %4 = 150,56 TL

Hesaba yatacak yeni maaş: 3.914,66 TL



4- YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN UYGULANACAK?

Asgari ücrete yapılan rekor zamla birlikte yeni rakam net olarak 2.825,90 liradan 4.253,40 TL'ye yükseldi. Yeni maaşlar 1 Şubat itibariyle işçilerin hesabında olacak.



5- APARTMAN GÖREVLİLERİ DE AYNI MAAŞI MI ALACAK?

Daha önce normal çalışanlar için vergili asgari ücret, apartman görevlileri için vergisiz asgari ücret hesaplanıyordu. Dolayısıyla apartman görevlilerinin maaşı diğer asgari ücretlilere göre daha yüksek oluyordu. Bu yıl herkes için vergi kalktığından apartman görevlileri de farklı ücret almayacak. Onlarda bu aydan itibaren en az 4253,40 TL'lik yeni asgari ücrete tabi olacak.



6- ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKMASI MAAŞLARI DEĞİŞTİRDİ Mİ?

İşçiler daha önce bir kısmını AGİ olarak geri alsa bile gelir ve damga vergisi ödüyorlardı. Şimdi bu vergileri ödemekten kurtuldular. Bu durum asgari ücretin netini artırırken İş verenlere de destek getirdi.



7- ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE MAAŞ ALANLARA VERGİ KATKISI VAR MI?

Asgari ücret üzerinde maaş alanların da ücretlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna edildi.

Çalışanlardan asgari ücret brüt tutarından sigorta primleri düşülecek, kalan tutara vergi matrahı ve damga vergisi matrahı kadar istisna getirilecek. Örneğin, 10 bin lira maaş alan bir çalışanın, damga vergisiyle 676 liralık bir kazancı olacak. Bunun bir kısmı AGİ ile iade ediliyordu. Bu göz önüne alındığında çalışanlar açısından 300 lirayı bulan bir katkı olacak.



8- VERGİ KALKTIĞI İÇİN AGİ DE KALKTI MI?

Asgari geçim indirimi (AGİ), gelir vergisinin bir kısmının medeni duruma ve çocuk sayısına göre çalışana iadesi anlamına geliyor. Asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek.



9- ASGARİ ÜCRETTEN YÜKSEK ALANLAR AGİ ALACAK MI?

Bilindiği gibi maaş ne olursa olsun daha önce AGİ miktarları asgari ücret üzerinden hesaplanıyordu.

Yani tüm çalışanlar ücretleri yüksek de olsa asgari ücretteki verginin iadesini alıyorlardı.

Şimdi memurlar dahil tüm çalışanların ücretlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna oldu. Dolayısıyla AGİ de ortadan kalktı. Bu yüzden yüksek ücret alanlar da AGİ alamayacak. Ancak iade dışındaki vergiden kaynaklı artıştan yararlanabilecek



10- ÇALIŞANIN AGİ KAYBI NASIL ÖNLENİR?

Çalışanlar vergi ödemeyeceği için yukarıda da söylediğimiz gibi AGİ dışındaki destek 300 lirayı bulacak.

Bu durum aslında onların maaşlarına da yansıtılabilir. İşverenler bu vergi istisnasını yansıttıkları gibi daha önce hesaplanan AGİ'yi de hesaplayıp bir aile yardımı gibi sosyal ödeme olarak çalışanlarına verebilirler. Ancak hukuken devletin bir vergi iadesi olarak AGİ ödemesi ortadan kalkmış oldu

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