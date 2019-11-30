FARUK ERDEM

Ev sahiplerinin belediyelere ödediği Emlak Vergisi'nde ikinci taksitin son günü 30 Kasım Cumartesi'ye denk geldiği için 2 Aralık olarak belirlendi. Konut sahipleri, rayiç bedelin binde 1'i (büyükşehirlerde binde 2'si) oranında, işyeri sahipleri rayiç bedelin binde 2'si (büyükşehirlerde binde 4'ü) oranında vergi ödüyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler.Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlarVergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor.Dolayısıyla yurtdışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorundaHayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor.Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturuyorsanız da emlak vergisi ödemiyorsunuz. Ancak kira gelir vergisi alınıyor.Bankalarındaki paralarından dolayı kazanç elde eden emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor. Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor.Bildirimde bulunmazsanız size vergi çıkacaktır.Evet, 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmelisiniz.Hayır, vergi istisnası sadece konutlar için geçerli. İşyeri olanlar da yararlanamıyor.Kat irtifakı tapusu olanlar da diğer şartları yerine getirmişlerse emlak vergisi ödemezler.Hayır ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorlarsa bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemeyecekler. Yani 2019 yılı içinde emekli olanlar 2020 yılında emlak vergisi ödemeyecek.