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Haberler Erman Toroğlu İkisi de keyif verdi, kalite kazandı
ERMAN TOROĞLU
İkisi de keyif verdi, kalite kazandı

İkisi de keyif verdi, kalite kazandı

09.03.2024, Cumartesi
Bir cuma akşamı İstanbul'da güzel bir lig maçı oldu. Sebebi, iki takım da açık bir futbol oynamayı tercih etti. Bol gol seyrettik... Türkiye liginde oynanan bu kadar kısır futboldan sonra dün gece atılan bu kadar gol, insana keyif veriyor. Çok kalite var mıydı? Yoktu… Ama Çaykur Rizespor çıktı, geldi İstanbul'a, Rize'de nasıl oynayacaksa Galatasaray'ın sahasında da öyle oynadı. Galatasaray da bildiğimiz gibi baskılı, presli ve coşkuyla oynayınca aradaki fark meydana çıktı. İki takım arasında bayağı bir kalite farkı var. Nitekim bu sahaya da yansıdı.
Hakem Bahattin Şimşek, 'Maçı tempolu oynatayım, iyi niyetli davranayım' dedi ama birkaç tane pozisyonu kaçırsa razıyız, çok pozisyon kaçırdı. Kaçırdığı pozisyonlar neticeye tesir etti. VAR ile AVAR da devreye girmeyip hakeme yardım etmeyince hepsi sınıfta kaldılar…
Galatasaray oturmuş bir takım, bu senenin takımı değil. Geçen sene kurulan bir takım. Başta Zaha, Ziyech ve Ndombele olmak üzere aslında bu sezon alınanlar da geçen seneki futbolculara gerekli yardımı göstermediler. Zaten çoğu da oynamıyor. İstanbul'da Galatasaray ve Fenerbahçe'den puan alacaksan kontrollü defans yapacaksın, çok geriye gömülmeyeceksin, orta sahayı kalabalık tutup enerjini çabuk yapacağın kontrataklara harcayacaksın. Yani az gol yiyeceksin. Yakalayınca gol atmaya bakacaksın. Rize gibi oynarsan sonun dün geceki gibi oluyor.
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