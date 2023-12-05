ERMAN TOROĞLU

Fred’in dönüşü farkını gösterdi

F.Bahçe'de Avrupa rezaletinden sonra futbolcular herhalde 'Ne oluyoruz' dediler... Çünkü bu maçta alınacak ters bir netice, haftaya oynanacak Beşiktaş derbisine tesir edecekti. Sakatlıktan dönen Fred'in maça başlaması sarı-lacivertlilerde hemen farklılık yarattı. İrfan Can da sağ tarafta etkili oynayınca iyi şeyler yaptılar. Nitekim skora kolay ulaştılar. Ancak ben hâlâ şunu söylüyorum; İsmail Kartal oyuncu değişiklerinde biraz geç kalıyor. Takımda iki tane yaşlı adam var; Tadic ve Edin Dzeko... Bunlar belli oranda koşacaklar. Şampiyonluğa oynayan bir takım, birini kaldırabilir ama ikisini beraber kaldıramaz. İyi oyuncular mı? Çok iyi oyuncular ama liderliğe oynuyorsan, o zaman rekabete sokacaksın. Maç maç yani Avrupa müsabakası başka, Türkiye'deki karşılaşmalar başka bir olay. Takımda maç maç rekabet yaratmak farklı bir olay... Veya biraz sallananı dışarı almak yerine, dinamik isimleri sokmak yine farklı bir olay. Sivasspor fazla tepki gösteremedi. Kötü bir Avrupa maçından sonra sarılacivertli seyirci de takımın yanında oldu. Süper Lig bütün takımlar için bundan sonra başlıyor. Fenerbahçe haftaya zor bir maça gidecek. Beşiktaş için yeni yönetim, yeni bir hava ve büyük bir maç... Derbinin öncesinde dünkü karşılaşma Fenerbahçe için iyi bir moral oldu. Maçların sonunda mutlak bir hakem paragrafı vardır. Ancak Türkiye'deki bu hakemlere paragraf ayırsan ne olur, sayfa ayırsan ne olur, kitap yazsan ne olur...

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