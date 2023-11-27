ERMAN TOROĞLU

Pozisyon penaltı oğlu penaltı!

F.Bahçe'de sakatlıklar sahadaki oyunu %100 etkiledi. O sezon başındaki tempolu oyun yok sarı-lacivertlilerde. Bazı futbolcuların şahsi gayretleriyle gidiyorlar. Karagümrük akıllı futbol oynadı. Ancak bu kadar seyircinin önünde oynamak kolay iş değil. Bir de hakem faktörü olunca haliyle işleri zorlaştı. Ne de olsa küçük takımlar! Büyük balıklar küçükleri yer!

MHK Başkanı İbanoğlu, Ali Koç'u mahkemeye verdiği an o görevden istifa etmeliydi. Bu komitenin verdiği her hakemle maçlar artık soru işaretleriyle bitecek . Fenerbahçe'nin lehine de olsa "bıdı bıdı" olacak, aleyh-i ne de olsa "bıdı bıdı" olacak. Ama maalesef Türkiye'de böyle! MHK kasım ayı eğ-i tim seminerinde hakemlere yüzlerce pozisyon izletilmiş. Eğitim Danışmanı diye getirilen ithal hakem Hugh Dallas, "Hakemlerimizin performansından memnunuz" demiş! Peki arkadaşım Samet'in kolunu nereye sokacağız merak ediyorum? Paraları alıp milleti aptal yerine koyuyorsunuz! Ancak sizde kabahat yok, o parayı verende kabahat! Hakem pozisyonu görmeyebilir, peki VAR nerede? VAR'da kim var? Hüseyin Göçek, yani evlere şenlik bir isim! Yazıktır, günahtır !Çünkü maçın neticesine ancak bu kadar tesir edilebilir. Penaltıyı verse Karagümrük öne geçecek. Net penaltıyı vermeyince 1 dakika sonra Fenerbahçe öne geçti. Şu gözüküyor ki, sezon sonuna kadar hakem konuşacağız. Sahada fazla futbol da yoktu zaten. Hakem olmayınca da futbol nasıl olsun! Adam kambura yatıyor, kambura yatanın lehine faul veriyor. Lafı uzatmaya gerek yok, herkese hayırlı işler.

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