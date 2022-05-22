ERMAN TOROĞLU

Kendini de yakarsın, takımını da

İki maçı da televizyondan seyredince biraz zor oluyor ama Beşiktaş'ın karşılaşması daha ciddi. Fenerbahçe'nin rakibi Yeni Malatya küme düşmüş. Skoru da belli olan bir maç... Ama bu maçta gene önemli bir nokta var. Bak Mert Hakan kardeşim; bu kafada gidersen seneye kendini de yakarsın, Fenerbahçe'yi de yakarsın. Adam gibi bir hakemin idare ettiği bir maça denk gelirsin, kendini dışarda bulursun. Her maçı çomaklıyorsun hem rakibi hem hakemi... Adamlar zaten düşmüşler daha üzerlerine niye oynuyorsun; anlamak mümkün değil! Malatya 10 kişi de 11 kişi de oynasa Fenerbahçe bu maçan galip ayrılacak. Ne gereği var! Hakkında, Galatasaray'a söz verdiğin iddiaları çıkınca neyi ispat etmeye çalışıyorsun! O iş bitti. Şu anda Fenerbahçe forması giyiyorsun. Sen futbolunu oyna… Beşiktaş-Konya maçının geneline baktığımızda konuk takım daha bilinçli, daha kontrollü daha bilerek oynuyor. Ama son yarım saate girildiğinde maçı 1-0 bitirme isteği oluştu. Bu arada Beşiktaşlı futbolcuların da oyunu zorlamaları siyah-beyazlılara beraberlik golünü getirdi. Kötü maç olmadı. İki taraf da kazanabilirdi. Ama şu bir gerçek; Konya yukarlarda kalmayı hak eden bir takım görüntüsünde... Bu maçlar Beşiktaş teknik adamı için de iyi oluyor. Takımı tamamen tanıma fırsatı buldu. Seneye bahanesi kalmayacak. Önümüzdeki yıl 5. maçtan sonra artık İsmael'in takımına damga vurması gerekir. Bakacağız…

Bu sene hakemler kötü, eskiler zaten çok kötü… Ama papazlar gençlerin de önünü kesiyorlar ve kestiler. Türkiye'de genç ve idealist hakem çıkmadığı sürece bu rezilliği seyredeceğiz. Ama bunun böyle olmasını isteyen bazı kulüp başkanları da yok değil... Bunlar, 'Cambaza bak' deyip aşağıda iş bitirmeye çalışıyorlar.

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