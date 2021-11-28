ERMAN TOROĞLU

Beşiktaş sözün bittiği yerde

NOKTA... Yazının sonunu başa aldım. Yani Beşiktaş için sözün bittiği nokta... Peki Beşiktaş'ın bu hale gelmesi tesadüf mü? Hayır. Geçen sezon şampiyonluk ile ikinci kupa alındıktan sonra yönetim ve teknik adam arasında yaşananların finalidir dün akşam. Teknik adam "Şu şu idareciler gelebilir, şu şu idareciler gelemez" diyor tesislere. Yönetim de hiçbir şey demiyor buna, "Sergencim" diyor. Yani Sergen mi Beşiktaş Kulübü'nü idare ediyor yoksa yönetim mi?

Sonradan Sergen ile yönetimin para anlaşmazlığı, takımın sezona geç girmesi filan gibi bin tane olay var. Alınan oyuncular bünyeye uymadı. Geçen sezonki arkadaşlık ve takım ruhu kayboldu. Alınan generaller iş yapmadılar gibi çok sebep var. Zaten Sergen geçen hafta maç sonu söylediklerinde ne olduğunu anlattı. Dedi ki, "Bu işten ben sorumlu değilim." Peki kim sorumlu?

Ben tek sorumlu, yönetim kurulu ve başkan derim. Başka kimse değil. Giresun akıllı top oynadı. Hele Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra topa vurmadılar, pas yaptılar. Zaten yorgun olan siyah-beyazlıları iyice yordular. Peki oyundan atılan Kaptan'a ne demeli? Kaptan takımını sattı! Bu kadar basit. Pozisyon icabı atılırsın ama bir oyuncu bu tarz atılmaz.

Maçın hakemine gelince... Bence Hüseyin Göçek idare etmedi. Maç kopana kadar maçı VAR'daki Zorbay idare etti. Bence de doğru idare etti. Hüseyin Göçek'e kalsaydı da adaletsiz olacaktı. Nitekim penaltıyı da Zorbay verdirdi kırmızı kartı da... Hele kırmızı kartta Hüseyin Göçek'in önce sarı çıkarması tam bir rezillik. Gözünün önünde pozisyon. Maç 3-0 olduktan sonra da maçı ortadan idare etmeye başladı Hüseyin. 3-0'a kadar Beşiktaş'a omuz atıyordu ama Beşiktaş'ın bundan bile faydalanacak hali yoktu. O kadar bitiktiler. Hadi şunu diyebilirsiniz; "3 puanlık sistemde her şey olur." Hayır kardeşim, bu Beşiktaş'tan bir cacık olmaz... Bu sezon başından itibaren Sergen, yönetim kurulunu idare etti, yönetti ama takımı idare edip yönetemedi.

Dakika 90... Giresun hücum ediyor. Giresun forvetleri birbirine topu verirken kaleci yere düşüyor ve hareketsiz kalıyor. Ben Giresunlu futbolcudan o topu auta atmasını beklerdim. Hayatta her şey galibiyet değildir. Zaten 3-0 galipsin.

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