Az önce deprem mi oldu, nerede? 9 Aralık AFAD KANDİLLİ son depremler

Son günlerde farklı bölgelerde yaşanan sarsıntıların ardından gözler yeniden Türkiye'nin deprem hattındaki hareketliliğe çevrilmişken, bu kez Tunceli'den yeni bir deprem haberi geldi. Kentte öğle saatlerinde hissedilen sarsıntı, bölgede kısa süreli tedirginliğe neden oldu ve olayla ilgili ilk açıklama AFAD'dan yapıldı.

AFAD (X)

AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yayımladığı verilere göre, saat 15.34'te Tunceli'nin Pülümür ilçesi merkezli 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli hissedilen sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

AA

Van ve Antalya'daki depremlerin ardından riskli bölgeler yeniden gündeme taşınırken, bu kez sarsıntı haberi Tunceli'den geldi. Kentte saat 15.34'te meydana gelen depremle ilgili açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssünün Pülümür ilçesi olduğunu duyurdu.

AA

AFAD'ın paylaştığı verilere göre Pülümür'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.2, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli hissedilen sarsıntıya ilişkin olumsuz bir ihbar ise yapılmadı.

AA

AFAD 9 Aralık Son Depremler Listesi

2025-12-09 15:34:14 – 4.2 – Pülümür (Tunceli)

2025-12-09 15:22:27 – 1.0 – Çelikhan (Adıyaman)

2025-12-09 15:05:44 – 1.1 – Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-09 15:03:28 – 1.3 – Seydişehir (Konya)

2025-12-09 14:55:56 – 1.9 – Akseki (Antalya)

2025-12-09 14:33:46 – 1.4 – Yeşilyurt (Malatya)

2025-12-09 14:27:32 – 1.1 – Marmara Denizi – Biga (Çanakkale)

2025-12-09 14:07:28 – 1.6 – Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-09 13:56:52 – 1.6 – Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-09 13:53:21 – 1.8 – Aladağ (Adana)

2025-12-09 13:41:18 – 2.5 – Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-09 13:33:48 – 1.0 – Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-09 13:29:39 – 2.2 – Akseki (Antalya)