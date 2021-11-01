ERMAN TOROĞLU

Galatasaray için olmazsa olmaz bir maçtı.

Rakipleri kaybetmiş, Trabzonspor ile Hatayspor kazanmıştı.

Galatasaray'ın hücumda süratli adamları var.

Kapanan takımları açmakta ise zorlanıyorlar.

Nitekim Gaziantep karşısında da çözemediler. 44. dakikada gelen golden sonra ise ikinci yarıya rahat çıktılar.

İkinci golü de rakip üzerine gelmeye başladıktan sonra buldu.

Araya atılan bir top sonrası kalecinin de erken davranması golü getirdi ve sarı-kırmızılılar rahatladı.

Çok kaliteli bir maç olmadı ama diyeceksiniz ki, 'Türkiye'de kaliteli bir maç var mı?' Yok...

Herkes konuşuyor; mesela önceki günkü Beşiktaş maçında iptal edilen golün ardından dün Morutan'ın attığı gole Beşiktaş cephesi, 'Bu da ofsayt' diyor.

Bunu yazanlar çizenler inanılır gibi değil.

Bunlar hala Türkiye'de tartışılıyor.

Vah Türk futbolunun haline...

H H H

Türkiye'de malın sahibi Kulüpler Birliği; Futbol Federasyonu da futbol işlerini organize eden bir kuruluş.

Yani malın sahibi Kulüpler Birliği ama yıllarca kendi aralarında anlaşamadılar.

Onlar anlaşamadığı zaman da federasyonlar kendi bildiklerini yaptılar.

Şunu net söylüyorum; Türkiye'de asker hakemler vardı, 15 yıl uğraştım sonunda bittiler.

Bakın iddia ediyorum, Türkiye'de hakem olayı var.

Bu olay çok önemli bir olay.

Bu olayın içine girilmeli, gereken yapılmalı.

Kol kesilecekse kol, bacak kesilecekse bacak, ameliyatsa ameliyat… Kulüpler Birliği hala farkında değil.

Çünkü bu hakem kelle, bacak götürüyor!

Kulüpler, hocalar gidiyor, onlar hala orada.

Türkiye'de hakemlikte mafyavari işler dönüyor.

Bataklığını kurutamazsanız Türk futbolunu kurtaramazsınız.

Pozisyon falan hikaye.