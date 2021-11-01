01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Erman Toroğlu Bataklığı kurutun!
ERMAN TOROĞLU
Bataklığı kurutun!

Bataklığı kurutun!

01.11.2021, Pazartesi

Galatasaray için olmazsa olmaz bir maçtı.
Rakipleri kaybetmiş, Trabzonspor ile Hatayspor kazanmıştı.
Galatasaray'ın hücumda süratli adamları var.
Kapanan takımları açmakta ise zorlanıyorlar.
Nitekim Gaziantep karşısında da çözemediler. 44. dakikada gelen golden sonra ise ikinci yarıya rahat çıktılar.
İkinci golü de rakip üzerine gelmeye başladıktan sonra buldu.
Araya atılan bir top sonrası kalecinin de erken davranması golü getirdi ve sarı-kırmızılılar rahatladı.
Çok kaliteli bir maç olmadı ama diyeceksiniz ki, 'Türkiye'de kaliteli bir maç var mı?' Yok...
Herkes konuşuyor; mesela önceki günkü Beşiktaş maçında iptal edilen golün ardından dün Morutan'ın attığı gole Beşiktaş cephesi, 'Bu da ofsayt' diyor.
Bunu yazanlar çizenler inanılır gibi değil.
Bunlar hala Türkiye'de tartışılıyor.
Vah Türk futbolunun haline...
H H H
Türkiye'de malın sahibi Kulüpler Birliği; Futbol Federasyonu da futbol işlerini organize eden bir kuruluş.
Yani malın sahibi Kulüpler Birliği ama yıllarca kendi aralarında anlaşamadılar.
Onlar anlaşamadığı zaman da federasyonlar kendi bildiklerini yaptılar.
Şunu net söylüyorum; Türkiye'de asker hakemler vardı, 15 yıl uğraştım sonunda bittiler.
Bakın iddia ediyorum, Türkiye'de hakem olayı var.
Bu olay çok önemli bir olay.
Bu olayın içine girilmeli, gereken yapılmalı.
Kol kesilecekse kol, bacak kesilecekse bacak, ameliyatsa ameliyat… Kulüpler Birliği hala farkında değil.
Çünkü bu hakem kelle, bacak götürüyor!
Kulüpler, hocalar gidiyor, onlar hala orada.
Türkiye'de hakemlikte mafyavari işler dönüyor.
Bataklığını kurutamazsanız Türk futbolunu kurtaramazsınız.
Pozisyon falan hikaye.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Artık Pereira dikişi tutmaz 31.10.2021 Pazar
Aydınus da sınıfı geçti 26.10.2021 Salı
Pereira istenmiyor 25.10.2021 Pazartesi
Kırmızı kart ve penaltı doğru 18.10.2021 Pazartesi
Teknik adam geminin başında olmalı 16.10.2021 Cumartesi
Oralarda bir şeyler oluyor! 27.09.2021 Pazartesi
Hep aynı masallar 24.09.2021 Cuma
Penaltıyı Metin Şentürk bile gördü! 20.09.2021 Pazartesi
Teknik direktörlerin düellosu oldu 19.09.2021 Pazar
Palabıyık pozisyonları süzemedi 13.09.2021 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA