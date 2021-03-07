ERMAN TOROĞLU

Mete Kalkavan çok pembe baktı

Futbol böyle bir oyun. Hiçbir zaman şakaya ve ihmale gelmez. 'Bu işi bitirdim' dersin, dediğin an öyle iki tokat yersin, yanarsın. Nitekim dün gece böyle bir maç yaşandı. 90+3'te Antep'in topu direkten dönmese maç 2-2 olacak. Demek ki siyah-beyazlılar bazı yerlerde hata yaptı. Beşiktaş kötü mücadele etmedi ama şu da bir gerçek; o çok iyi oynayan Beşiktaş yok. Şunu da diyebilirsiniz her maç iyi oynayamazsınız ama kazanmalısınız. Dün gece Beşiktaş şansının da yardımıyla kazandı. Gaziantep'ten daha fazla topla oynadılar. Ama oyuna tam hakim olamadılar. Öyle sağdan soldan alıştığımız organize golleri bulamadılar. İlk golde hakem yardım etti. Gaziantep hücuma çıkarken Beşiktaşlı futbolcu faul yaptı, hakem avantajı oynattı ama hemen topu kaybettiler avantaj kayboldu, faulü vermesi lazımdı. O top Beşiktaş tarafından kesilip hemen hücum yapılınca Aboubakar golü attı. Kalecinin de hatası var tabii zamansız çıktı.



PENALTI KARARI DOĞRU

Maçın genelinde de hakem Beşiktaş'a fazla pembe baktı. İlk yarıda aklımda kalan bir pozisyon var; sağ kanatta Kenan, Rıdvan'a daha dokunmadan Rıdvan kendini yere bıraktı, yan hakem bayrağı kaldırdı faul diye. Bu gibi birçok pozisyon yaşandı. Siyahbeyazlıların da bu tip davranışa ihtiyacı yoktu. Yalnız dün şuna şahit oldum; Beşiktaş'ın bundan evvel oynadığı diğer maçlarda yük herkesin omzuna eşit biniyordu. Dün bazıları daha fazla mücadele ettiler, bazıları az. Tamam, Aboubakar 2 gol attı, güzel, fırsatçı da yalnız Larin inanılmaz çalıştı hem hücumda hem geride.

Bakınız, Beşiktaş kalecisi Ersin bazı maçlarda yan toplarda veya cepheden atılan şutlarda topu iki hamlede tutuyor. Ya elinden kaçırıyor ya önüne itiyor. Buna dikkat eden forvetler yarın öbür gün Ersin'i takip ederlerse bir burun darbesiyle golü atabilir. Uzatmalardaki penaltı kararı doğruydu.



BU HAFTA TOPLANTI VAR

Mete Kalkavan iyi çocuk. Belli ki iyi insan ama maalesef iyi hakem değil. FIFA yapıldı. FIFA kokartıyla gittiği maçlarda başarılı olamadı. Kokartı alındı. 42 yaşındaki Kalkavan listeden çıktı, 40 yaşındaki Yaşar Kemal Uğurlu listeye alındı. Maşallah. Demek hakemlik yapsaydım beni de FIFA listesinde alabilirlerdi.

Hakemler konusu çok fazla konuşuldu. Nitekim dışarıdan Türkiye'yi kumanda eden beyefendi Uilenberg'i TFF lütfedip Türkiye'ye çağırdı. Bu hafta başı hakemlerle olağanüstü toplantı yapılacak. Bu sene sonunda belli maç alan hakemlerle sözleşme yapılacaktı. Diğerleriyle de yapılmayacaktı. Yani önümüzdeki yıl için bunun kararı bu hafta alınacak. İnşallah futbolumuz için hayırlı olur. Daha çok şey yapılması lazım.

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