

Yüce Katırcıoğlu'nun yazısının tamamını internetten okumanızı tavsiye ediyorum, ilgili bölümünü de buraya alıyorum...

"Yani; İsrail'in bayrağı da İsrail parlamentosundaki "İsrail'in sınırları Nil'den Fırat'a kadardır" yazısı da, İsrail'in çevresindeki Birleşmiş Milletler üyesi meşru devletlerin, meşru sınırları içerisindeki topraklarının İsrail'e ait olduğunu ifade ediyor/iddia ediyor ...!

Bu durum, var olan bütün hukuk yasalarına göre suçtur. Yani; İsrail Bayrağı da İsrail Parlamentosundaki yazı da İsrail devletinin suçunun delilidir.! Dahası; hem bu bayrak hem bu yazı Siyonist ideolojinin gasp ideolojisi, suç ideolojisi olduğunun delilidir.

Şimdi yapılması gereken: Hem bayrağının oluşturduğu delil üzerinden hem de halen sürmekte olan olağanüstü katliamın suçlusu olarak iki ayrı dava açılarak, İsrail'i ''Uluslararası Ceza Mahkemesi'' götürmektir..." Yazar Yüce Katırcıoğlu'nun ilk önerisi olan soykırım suçlaması ile yargılama zaten gerçekleşmiştir, ikinci önerisi de ciddiyetle ele alınmaya muhtaç değil midir...?



HAMAS OLMADAN ASLA

Hem İsrail'e tüm desteklerini veriyorlar hem de Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını ilan ediyorlar...

Hem İsrail'in korkunç soykırımını, katliamını görmezden geliyorlar ama hem de Filistin'i devlet olarak tanıyorlar... Teker teker Filistin'i tanıdığını veya tanıyacağını söyleyen devletler beni hem sevindiriyor hem de ciddi endişelendiriyor. İspanya, İrlanda ve bazı Latin Amerika ülkeleri hariç bu kararın arkasında neler var...? Hamas ve İzzettin El Kassam tugaylarının olmadığı bir Gazze ve Filistin mi hayal ediyorlar...? 1/Giderek yükselen halkların gazını almak. 2/Trump'ın paylaştığı iğrenç Gazze videosunda olduğu gibi; Gazze'yi yıkım ve yeniden inşa planı, Hamas'tan tamamen arındırılmış ve büyük ölçüde köleleştirilmiş Filistin inşa etmek. Bu arada; çok daha önceden planlanan ve Trump iktidara dahi gelmeden damadı Kushner tarafından garanti/itiraf edilmiş bir proje olduğu da iddia ediliyor.

3/İslam dünyası ve Filistinliler arasında durumu ve duruşu tartışmalı, İsrail etkisinde olduğu iddia edilen Mahmud Abbas'ın meşruiyetini sağlamak.



ÖNCE GÜVENSİZLİK OYU VERDİLER, SONRA YENİDEN SEÇTİLER!

Yalandan güvensizlik oyu veriyorlar, sonra da güvenmedikleri aynı Genel Başkan ve Parti Meclisini tekrar seçiyorlar.

Bu hafta sonu; Şaibeli Kurultay'ı hukuktan kaçırmak için bir kez daha film fırıldak çevirdiler. Kurultaya şaibe bulaştırıp, CHP'nin adliye koridorlarına taşınmasına neden oldular. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'na gel de lehimize şahitlik et, bizi kurtar diyorlar. Olay CHP'yi aşmıştır, bir Milli Güvenlik meselesi haline gelmiştir. Sadece CHP'nin ele geçirilmesiyle ilgili değildir.

Devlet organlarındaki, siyasetteki ve iş dünyasındaki uzantılarıyla, dış bağlantılarıyla, medyadaki militanlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu baskılamaya, itibarsızlaştırmaya çabalamaktadırlar.



Yalan dolanı, sahtekârı, rüşvetçiyi ve şaibeli işlerin organizatörlerini mağdur ve kahraman haline getirmeye çalışıyorlar. Bütün işaretler;

Ekrem İmamoğlu'nun organizatörlüğünde şaibeli kurultay ile CHP'nin yönetim koltuklarının çalınmış olduğunu gösteriyor.

Milyarlarca dolarlık bir rantın belirli bir çevreye akıtıldığını ortaya koyuyor. FETÖ mensuplarının, organize bir şekilde bu işleri destekledikleri görülüyor. Ekrem, Özgür ve adamları; Kılıçdaroğlu'nun ilmek ilmek ördüğü Millet ittifakını kendilerine mal ettiler. Ona hakarete ve hatta küfür, tehdit ve şantaja varan eleştiriler yönelttiler... İftira ve hakaretlerinde Kemal Kılıçdaroğlu bitti, sıra eşi Selvi Hanım'a bile geldi.

Hapisteki Fatih Altaylı'ya Kemal bey'in inat etmesinin sebebi olarak eşini işaret ettirdiler.

Uzun yıllardır, Siyonistleri ve Masonları deşifre eden yazar Yüce Katırcıoğlu; "Gerçek Hayat" dergisinin Aralık 2023 sayısında, "İsrail Bayrağı, Suç Delilidir" başlıklı bir yazı yazmıştı.