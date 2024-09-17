BUGÜN maalesef yıl dönümü… Merhum şehidimiz Adnan Menderes, 17 Eylül 1961'de idam edildi. O vakte kadar da kendisine vahşice işkence yaptılar. Merhum şehitlerimiz, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu da aynı kaderi paylaştılar, dün de onların şehadetlerinin yıl dönümü idi. Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu için dua ediyorum; Allah'ım, rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Günahlarını bağışla. Mekanlarını cennet eyle… Vermek istedikleri mesaj çok açık ve kesindi. Bu memlekette idarede iseniz, asla yerli ve milli tepkiler vermeyeceksiniz.

Aksi taktirde sonunuz böyle olur. Hepinizi asarız…! İktidara gelenlerin ya da gelmek isteyenlerin bilinç altına bu korkuyu, algıyı, gözdağını yerleştirmek istediler.

İstedikleri, tam bağımsız görünümlü; ama aslında, ABD ve NATO'ya yani BATI'ya kul köle bir Türkiye Cumhuriyeti idi… Adnan Menderes'i körü körüne ABD, NATO doğrultusunda hareket etmemek, ülkemizin milli çıkarlarını savunmak, hedef yapmıştı.



TİYATRO MAHKEME, UYDURUK YARGILAMA

Darbenin arkasında yine ABD yer almıştır.

Planlayıcılar arasında yine NATO görev almıştır.

CHP, ilgisi yokmuş maskesi takarak, hem kurumsal olarak hem de taraftarları ile gırtlağına kadar darbeciler ile beraberdir. Hedefte zamanın Başbakanı Adnan Menderes yer alıyordu. Aynen bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı gibi, o zaman da Merhum Adnan Menderes ve arkadaşları, ABD, Batı ve NATO emrine girmeye direnmek istemişti.

Önce iğrenç yalanları ve iftiraları, sanki gerçekmiş gibi yaydılar, ardından uyduruk mahkemelerde tiyatro gibi yargılamalar yapıldı.

Yani sadece askerler değil;

CHP yandaşları, gazeteciler, üniversite hocaları, hukukçular, bu darbede ve sonrasındaki cinayetlerde görev aldılar.

Hukuk, demokrasi, hakikatler ve insan hakları nasıl ayaklar altına alındı, hepsi tanıklar ve kanıtlarla mevcut… 27 Mayıs darbesini, bu darbede görev alan asker ve sivil herkesi lanetliyorum…



İDAM EDİP, BAYRAM İLAN ETTİLER

Ellerinde imkan olsa bugün de onları ve onlar gibi düşünenleri asacaklar.

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı vahşice ve hukuksuzca idam eden darbeci/çeteci zihniyetin günümüzdeki temsilcileri, şimdilerde kabirleri başında dua ediyorlar. Korkunç bir yapmacıklık… Peki darbenin ardından yıllarca ne yapmışlardı…?

Her yıl 27 Mayıs, Hürriyet ve Anayasa Bayramı idi...

Anayasa Mahkemesi'nde kutlanıyordu... Devlet erkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın makam odası önünde sıraya dizilerek, Başkana tebriklerini sunarlardı. Rezilliğe bakar mısınız...? Anayasayı, demokrasiyi, hukuku, katlediyorlar...

Halkın oylarıyla seçilmiş yöneticileri; yalanlarla/ iftiralarla, uyduruk yargılamalarla idam ediyorlar... Bütün bu kepazeliğin ve iğrençliğin adını da bayram koyup, milletimize küfür ediyorlar.



İSRAİL'E DÜŞMAN OLAN HERKESİ AYNI CEPHEDE TOPLAMAK

Katiller sürüsü İsrail ile mücadele ederken; soy, sop, din, mezhep, siyasi görüş farkı gözetmeksizin İsrail'e düşman olan herkesi önemsemek ve hepsini aynı cepheye hizalamak gerekiyor… Peşinen belirtelim; Gazze Kasabı Netanyahu asla yalnız değildir ve Yahudilerin büyük bir bölümü Gazze'deki bu iğrenç soykırımın failleridirler.

Fakat; dünyada aklı başında, sağduyu sahibi, vicdan ve merhamet sahibi Yahudiler de vardır. Bunlar, Siyonist Yahudiler ve İsrail aleyhinde eylemler yapıyorlar ve derhal ateşkes talep ediyorlar… Yani az sayıda olsalar bile Yahudiler bile İsrail'in zalimliğine karşı çıkıyorlar ve isyan ediyorlarken;

ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve benzerlerinin, ölümüne İsrail destekçisi olmaları kendilerini bir kez daha kepaze etti. Azılı Müslüman düşmanlıkları ve Haçlı ruhları yerlere saçıldı.