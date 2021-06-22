İZMİR'DEKİ saldırının, kanlı bir elin sinsi kaos planı olduğunu herkes gördü. İzmir'de HDP'ye yönelik saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın; annesinin, babasının ve üç kardeşinin PKK sevgileri, bağlantıları açıkça ortadadır.

Deniz Poyraz'ın terör örgütü PKK'nın batağına saplanmış olduğu, ortaya daha sonra çıkan sicilinden de anlaşılmıştır.

Genç kız saldırıda hayatını kaybediyor; babası HDP İzmir binası önüne geliyor ve başlıyor terörist elebaşı ve terör örgütü lehine sloganlar atmaya... Kızının canı için ağıt yakmak yerine, terör örgütü PKK'ya hizmet eden açıklamalar yapan bir baba manzarası, HDP'nin ne olduğunu, bir kez daha ortaya koymuştur.

KAVGA, KARIŞIKLIK, KAOS

Ardından bu kez AK Parti binalarına, Diyarbakır'da, Ağrı'da molotof kokteyli saldırıları yaşandı.

Ülkemize kurulmak istenen iğrenç ve sinsi tuzak aslında çok açık... Milletimizin farklı kesimlerinin, farklı siyasi parti taraftarlarının, birbirlerinin gırtlağına sarılmalarını istiyorlar...

Sinir uçlarımız ile oynayarak; kanlı terör saldırıları, din, mezhep, siyasi görüş kavgaları, çeşitli bahaneler ile sokaklarda yıkıcı şiddet eylemleri tasarlamışlar… Kardeş kavgası, karışıklık, kaos...

Devlet millet dayanışmasını yok edip devlet idaresini ve iradesini zayıflatmak, iktidarı kontrol altına alabilmek, hatta iktidarı değiştirmek... Çok acı olan ise bu sinsi ve iğrenç planlara gönüllü katkı veren siyasi partiler ve liderler var... Çok dikkatli ve uyanık olmak zorundayız..

HDP MASUM DEĞİL

HDP; terör örgütü PKK/ PYD/YPG mensubu teröristlerin, siyasi parti maskeli arkadaşları ve adamlarıdır. Deniz Poyraz'ın öldürülmesi üzerinden, HDP masum gibi gösterilemez.

HDP, terör örgütü PKK/PYD/ YPG'ye siyaset maskesi ile hizmet etmektedir. HDP, aileleri ve gençleri bölücü örgüte hizmet için tuzağa düşürmektedir.

HDP'nin Türk milletinin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini bozacak terör bağlantılı bir fitne olduğunu bütün bunlara rağmen kabul etmeyecek miyiz..?

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Geçtiğimiz aylarda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yapılan çalışmada bir quercetin molekülünün, Covid-19'a karşı gerek henüz hasta olmamış yüksek riskli popülasyonlarda korunma amaçlı, gerek hastalık tanısı alan ve tedavi edilen hastalarda yardımcı molekül olarak kullanılmasının, yararlı olduğu klinik olarak ispatlanmıştı. Bu klinik çalışmanın preprint hali, dünyanın en önemli tıp dergilerinden olan Lancet'te yayınlanmıştı. Bu bilimsel bilgiler ışığında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, Quermax markasıyla quercetin gıda takviyesi, yerli ve milli imkanlarla üretilmeye başlandı. Öncelikle bu mutluluk ve gurur veren haberi sizlerle paylaşıyor, durumu ilginize ve bilginize arz ediyorum. Başta Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl olmak üzere, herkesi tebrik ediyor, devletimizin Quermax'a sahip çıkmasını umuyorum.

MÜZİSYEN MASKELİ TERÖRİSTLER

Barış Yıldırırım; Grup Yorum'un hedef gösterip linç ettiği, hapishanede ölüm orucu sırasında ölümden dönmüş bir insan. Terör örgütü DHKP/C'nin propaganda aygıtı Grup Yorum; eski üyesi Barış Yıldırım'a ölüm orucunda ölmediği için hakaretler, tehditler ve hatta küfür içeren bir bildiri yayınladı. Solcular arasından, Grup Yorum'un tehditlerini, hakaret ve küfürlerini kınayan siyasetçi, sanatçı, gazeteci, insan hakları savunucusu olmadı ve halen susuyorlar...