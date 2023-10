TERÖR yine kendini Başkent'te gösterdi.

Uzun süredir sınırlardan içeri giremeyen terör ve arkasındaki akıl, Ankara'da CANLI BOMBALARLA kendini hatırlattı.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü hedefti. Olayın nasıl yaşandığını, nasıl önlediğini herkes yazıyor. Gelin biz olayın arka planına uzanalım. Böyle bir eylem neyin sonucudur ona bakalım... Küresel dengede kim kimden ne istiyor, nasıl hamle yapıyor inceleyelim...

New York'ta BM ZİRVESİ yapılırken pek kimse ilgilenmedi ancak orada yaşanan ve önemle not alınması gereken bir organizasyona imza atıldı. ABD Başkanı Biden, TÜRK DEVLETLERİ LİDERLERİYLE bir araya geliyordu. İlk kez C5+1 kapsamında ABD masa kuruyor ve TÜRK DEVLETLERİNİ ağırlıyordu. Bu kritik toplantı ve BM Zirvesi, G20'den sonra gerçekleşiyordu. ABD, Delhi'de yapılan G20 Zirvesi sonrası ÇİN'in ve arkasındaki akıl olan İNGİLTERE'nin yapmak istediği İPEK YOLU'na karşı AVRUPA'yı zorla yanına alarak Hindistan'dan başlayan YENİ BAHARAT YOLU'nu inşa etmek istiyordu.

Bu BÜYÜK KAPIŞMANIN KISA TANIMIYDI! Çin'i büyüten ABD'nin, Çin'den daha kalabalık bir nüfusa sahip olan HİNDİSTAN'ı yeni oyuncu olarak sisteme dahil etmesi ve PEKİNLONDRA arasındaki köprüyü yıkma çabasıydı bu. Tabii ki olan biten böyle yazılmıyordu. Böyle okunmuyordu! ABD ve kurmak istediği sistem için 700 milyon genç HİTNLİ sıradaydı. Görev bekliyordu. Liderleri MODİ de alacağından fazla destek alıyordu zaten. Obama'nın da Trump'ın da gittiği HİNDİSTAN şimdi Biden ile hız yapıyordu...

Devam...

BM Zirvesi için New York'ta bulunan Başkan Erdoğan ile Biden yine bir araya gelemedi.

Örtülü mücadele tüm hızıyla sürüyordu. Biden New York'ta ev sahipliği yaparak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile aynı masada buluştu. MİNİ ZİRVE, Delhi'deki G20'de alınan adına da GLOBAL GATEWAY ismi verilen yeni YOL için rol dağılımını tartışıyordu. MASA'nın gizli kod'u buydu. ABD, Türkiye ile mesafeyi koruyup ORTA ASYA'ya sarkmak istiyordu. Bunun öncesi de vardı.

Neyse...

Biden'ın attığı bu adımdan sonra devamı geldi. Bu kez sahne alan GLOBAL GATEWAY'deki rol arkadaşı ALMANYA'ydı!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve savaşın bitecek gibi durmaması BÜYÜK OYUN için şarttı.

Olmazsa olmazdı! EN büyük zararı gören AVRUPA BİRLİĞİ'ydi.

Bunun için yeni yazılan senaryoya uymaktan başka çaresi de yoktu.

Delhi'den sonra rollerine sıkı sıkıya sarıldılar. Biden'ın başlattığı toplantıyı BERLİN'e taşıdılar.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz, 5 ORTA ASYA DEVLETİNİN

LİDERLERİYLE bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bu kez Berlin'de kurulan MASANIN konuklarıydı.

Ticaretten iklim değişikliğine kadar yeni rollerin konuşulduğu zirvede ENERJİ ve güvenliği elbette birinci maddeydi.

TÜRK DEVLETLERİNİ yanlarına alarak Çin'in İPEK YOLU PROJESİNİ baltalamak istiyorlardı. Bunu başarırlarsa sıra Türkiye ile konuşmaya gelecekti.

İşte bu noktada biraz geriye dönelim...

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, 2021 yılında devlete ait bir TV kanalına verdiği röportajda, "Zengezur Koridoru'nun oluşturulması ulusal, tarihi ve gelecekteki çıkarlarımızla tam olarak örtüşüyor.

Ermenistan istese de istemese de Zengezur Koridoru'nu hayata geçireceğiz. Eğer Ermenistan isterse bu konuyu daha kolay çözeceğiz, istemezse zorla çözeceğiz" dedi.

Delhi'deki G20 zirvesi ve arkasından gelen BM toplantılarından sonra ortaya çıkan tabloya göre Türkiye'nin bir görünür hamle yapması kaçınılmazdı. Öyle de oldu. Başkan Erdoğan, ABD'den döndükten sonra AZERBAYCAN'a gitti.

Konu dünyanın tepesindeki önemli gündem maddelerinden olan ZENGEZUR KORİDORU'ydu.

Zaten Türk askerinin aktif rol aldığı bölgede AZERİ GÜÇLERİ ERMENİLERİ püskürtüyordu...

Peki bölgedeki hareketliliğe en sert tepkiyi gördüğümüz merkezlerden birisi neresiydi? Evet FRANSA...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Dağlık Karabağ'da yaşanan son gelişmeler sonrası Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye ve Rusya'ya da sert tepki gösterdi. Macron "Bakü, bu ülkenin ortak sınırını ve toprak bütünlüğünü tehdit ediyor" dedi.

Bakü'nün yanı sıra Moskova ve Ankara'yı da suçlayan Macron, "Bugün Azerbaycan'la suç ortaklığı yapan bir Rusya, bu manevraları her zaman destekleyen bir Türkiye ve Ermenistan'ın sınırını tehdit eden bir Azerbaycan hükümet var..." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan ise uçakta gazetecilere, "Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli bu koridorun hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır" diyordu.

Yani kıyametin koptuğu alan KORİDOR'du! Zengezur, AZERBAYCAN'ı Türkiye'ye bağladığı gibi ORTA ASYA'ya da bağlıyordu. Hem Türkiye'nin gücünü ASYA'nın içlerine kadar taşıyor hem de GLOBAL GATEWAY'de olsa da olmasa da önemli bir oyuncu haline getiriyordu. Bu KORİDOR'la ANKARA KÜRESEL DENKLEMDE önemli bir kart çekerek yeni bir hamle daha yapıyordu.

Bu hamlenin doğal olarak DELHİ'de hayata geçirilmesi planlanan BAHARAT YOLU'na takoz olduğu açıktı. İPEK YOLU için bir hayat öpücü olduğu SIR değildi. Başkan Erdoğan bu adımları atınca BATI'daki bazı merkezler de haliyle bundan derin rahatsızlık duyuyordu. Çok defa yazdığım gibi AVRUPA ile ÇATIŞMAYI tutuklu olan OSMAN KAVALA ve Selahattin Demirtaş üzerinden okumak mümkündü. Avrupa ile Türkiye KÜRESEL POLİTİKALARDA ÇATIŞINCA bunun içeride görünür gölgeleri oluşmaktaydı.

Bunu en iyi bilen Erdoğan da önceki gün "Avrupa Birliği'nin ülkemize yönelik adaletsiz ve ahde vefa ilkesiyle bağdaşmayan tarafgir tutumunda bir değişiklik olmadı. Kâğıt üzerinde ortaya koydukları ilkeleri, kuralları, süreçleri hiçe sayan bir yaklaşımla ülkemize haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar. Türkiye olarak, 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nden herhangi bir beklentimiz yok... Eğer, artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa, işin o tarafı da kendi bilecekleri bir iştir..." sözleriyle noktayı koyuyordu. MHP lideri Bahçeli de aynı çizgide çıkışlara imza atıyordu.

Ayrılan yollar belirgin hale gelince de TERÖR KENDİNİ ANKARA'da kendini göstermeye gayret ediyordu. Sık sık tekrar ettiğim gibi içeride hepimizi ilgilendiren bir gelişme oluyorsa, DIŞARIYA bakmak gerekiyordu.

Yine öyle oldu. Bu kural şaşmaz!