PEK çok siyasetçi ya da siyaset bilimci ülkelerin kendi yollarını kendilerinin inşa ettiğini savunur. Acaba gerçek böyle midir? Bilmediğimiz bir güç, bilmediğimiz bir basınç, bilmediğimiz bir akıl yok mudur? 24 Şubat'ta Rusya'nın UKRAYNA'ya girmesi ve peşinden yaşanan pek çok olay yeni DENGENİN işaret fişekleriydi. Olan biteni öncelikle ALMANYA üzerinden okumak sonra da Türkiye ne tarafa düşecek diye sorgulamak gerekmekte.

Türkiye neredeyse tamamı MÜSLÜMAN olan lider bir ülkeydi. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra bize verilen ROL gereği buralara gelme ihtimali hiç olmayan KOMÜNİZMLE mücadele ettik. Akıl alır gibi değildi. Ancak bütün devlet kurumları buna göre formatlanıyordu. Yeltsin'in sahneden çekilmesi, Putin'in önünün açılması KÜRESEL bir değişikliği getirdi. SOVYETLER yıkılıyor, sınırlar değişiyor ancak siyasetle birlikte yeni bir EKONOMİK ALGORİTMA meydana geliyordu. 1991'de SOVYETLER çatlayınca SOĞUK SAVAŞ da bitti!

Varşova Paktı dağıldı. Almanya bölünmüşlüğüne son verdi, birleşti. Çok kişi bilmese de yapay tehdit SOVYETLER ortadan kalktığına göre, NATO'nun da sonuna gelinmişti.

Putin'in de zamanında söylediği gibi Lizbon'dan Vladivostok'a kadar bir AVRUPA BİRLİĞİ fikri canlanıyordu. Almanya, Rusya'ya yaklaşıyor teknoloji veriyor nikel, alüminyum, titanyum, paladyumun gaz ve petrol tedarik ederek BÜYÜMESİNİ çok net şekilde hızlandırıyordu.

Bunun sonucu olarak önce KUZEY AKIM-1 ve daha sonra da KUZEY AKIM- 2 hayata geçiriliyordu. Almanya ucuz enerji ile hem Rusya'yı yanına alıyor hem de onların üzerinden ÇİN'e ulaşıyordu.

Kağıt üzerinde bile inanılmaz bir oyundu bu. AVRUPA'yı özellikle ALMANYA'yı KÜRESEL dengenin mimarı yapacak adımdı. İki savaş kaybetmiş ALMANYA böylece bütün acılarını unuttuğu gibi gerektiğinde ACI DA YAŞATABİLECEKTİ. Gideceği istasyon bu gücü verecekti.

Almanya'nın hızı artıkça ABD'de rahatsızlık baş gösterdi.

Bu da doğaldı. Çelik çomak oynanmıyordu neticede...

Derin ABD tepkisini DERİN ALMANYA'nın önemsediği KUZEY AKIM 1-2 HATLARINA yoğunlaştırdı.

ABD başkanları CIA direktörleri gelip bastırıyor ancak Gerhard Schroeder, Angela Merkel ve Alman iş dünyasının liderleri birlikte karşı koyuyorlardı. ABD mesafe alamayınca eski ortağı RUSYA'dan yardım istedi! Artık sahne MOSKOVA'nındı!

Trump seçilmiş Beyaz Saray'a oturmuştu. Ancak daha gelmeden Trump ve tüm adamları CIA'nın ve FBI'ın radarındaydı. Trump'ın kızı ve damadından Paul Manafort'a kadar çok sayıda isim "RUSYA İLE İLİŞKİ KURDU" ağına takılıyordu. ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI bile çekilmek zorunda kalıyordu.

Trump daha BEYAZ SARAY'a gelmeden şaşkına dönüyordu.

ABD DERİN DEVLETİ RUSYA'ya HAÇLI SEFERİ ORGANİZE EDİYORDU.

ABD içinde yaşananların temel açıklaması buydu. "RUSYA KÖTÜDÜR ONUNLA KİMSE YAN YANA GELEMEZ" felsefesi ilan edilmiş oldu. ABD'yi sarsan bu YAPAY gündem haliyle AB'ye geldi. Zaten oyun bunun için kurgulandı. Hatta ABD'ye "RUSYA DOSYASI" İngiliz istihbaratı MI6 tarafından veriliyordu. Brexit ile yollarını ayıran ve AB'ye el sallayan İngiltere'den yani...

Bu fırtınanın başlama nedeni ALMANYA'nın liderlik ettiği RUS GAZININ, PETROLÜNÜN ve UCUZ HAMMADDELERİNİN AB'ye girişinin engellenmesiydi.

Aslında RUSYA'ya açılan HAÇLI SEFERİ'nin hedefi ALMANYA'dan başkası değildi.

ABD Başkanı Biden da bunu "DEMOKRASİ" ve "OTOKRASİ" kalıbına oturtarak ilerliyordu. Aynı zamanda bir ÖTEKİ ya da bir DÜŞMAN üretiyorlardı... Avrupa da OTOKRASİ'den korunması gereken kendi başlarına ayakta kalamayacak kadar değerli bir medeniyetti.

ABD gelip hepsini korumak ve kurtarmakla görevliydi.

Karşıda olanlar yani ABD'nin planlarına uymayıp kendi yolunu arayanlar OTOKRATTI!

Zararlı ve tehlikeliydi. PAPA'nın AVRUPA'da TEK SESLİLİĞİ sağlamak için icat ettiği HAÇLI SEFERLERİ'nin bir benzeri şimdi AB'ye düzenleniyordu.

İkisinde de amaç aynıydı. Var olan ekonomik sistemi korumak ve geliştirmek. Fakat bunun anlaşılmaması gerekiyordu.

RUSYA, NATO'nun çocukça oyunlarına kanarak UKRAYNA'ya daldı. Ve artık film başlamıştı. Ve uzun da sürecekti... UKRAYNA, ABD'nin çizdiği EKONOMİK SINIRIN tam merkezinde bulunuyordu. İPEK YOLU'nu bitiren bir virajın odak noktasıydı!

Ve tabii ki Türkiye, konumu gereği olan bitenin hemen yanı başındaydı. Peki Türkiye nerede olacak? Nasıl duracak? Ne yapacaktı? 24 Şubat'tan bu yana bakıldığında DENGE Türkiye'nin üzerinden kuruluyordu. AVRUPA ile RUSYA arasındaki bütün krizleri ERDOĞAN çözüyordu.

"SULTAN" diye manşet atanlar şimdi TEŞEKKÜR EDİYORDU. Ancak ABD'nin bastırmasıyla TANKLARIN UKRAYNA'ya verilecek olması savaşın da dengenin de rengini değiştirecekti. Savaş uzayacak ekonomik ritimler ve tonlar tam olarak belirgin hale gelecekti. Dünyanın çatısında bunlar olurken Türkiye seçime gidecekti. Ankara'nın ESAD ile yakınlığından THY'nin Rusya'ya uçmamasına, F-16 verilmemesinden Sinan Ateş suikastına kadar pek çok alanda ABD ile sürtüşme de yaşanmaktaydı. İngiltere'den uçak motoru teknolojisi almamız da kendi yolumuzu yapmamız da istenmiyordu.

Bunları pek önemsemiyordum.

Aşılacak olaylardı bunlar.

Rusya'ya "SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIRDI" iddiasıyla HAÇLI SEFERİ düzenliyorlardı.

Görünürde olan ile gerçekte olan hep farklıydı! Avrupa'yı bitirme, alaşağı etme oyundan çıkarma gayreti içindelerdi.

Bunu sadece Moskova ile yapamazlardı. Türkiye gibi kilit bir ülke de gerekliydi... Türkiye oyuna girdiğinde nüfusu ve etkisiyle ORTADOĞU'yu da beraberinde getirirdi.

Bu net...

Ancak son günlerde özellikle TANK olayından sonra AB'yi diz çöktürme operasyonlarına tamamen katılan bazı ODAKLARIN "Türkiye de RUSYA'dan kopup bu tarafa gelsin. Sovyetler zamanındaki gibi denge kurulsun. Ankara, Moskova'nın yanında değil karşısında olsun" şeklinde çatlak seslerini duymaktayım. Bu elbette bir günde verilecek bir karar değil. Ayaküstü verilecek bir karar ise hiç değil. Ancak seçimlere gidilirken 6'lı Masa'nın kaderini etkileyecek bu fısıltıları duymak not almayı gerektirecek kadar önemli. Çünkü Türkiye'nin ROTASI sadece 6'lı Masa gelince değişir... Bunu isteyenlerin varlığını bilerek seçimlere gitmek gerekir... Artık MASAYI da ayrı ayrı düşünenler grubu olarak görmekten kaçınmak da şart...

Türkiye her yerde her şeyi belirleyecek bir seçime gidiyor...

Seçim sonuçlarından sonra Türkiye'nin seçimi KÜRESEL İKTİDARI belirleyecekti...