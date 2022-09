SORU çok... Genel olarak bakıldığında Türkiye'de bir kesimin korkusu büyük.

Rejimin değişeceğinden yaşam tarzına kadar ulaşan bir yelpaze bu.

Bunu kaşıyan gücü de bildiğim için kaygıyı gayet iyi anlıyorum.

Son Gülşen ve İmam Hatip Lisesi olayı da bu kapsamda değerlendirilmesi gereken bir konuydu. Binlerce kez yazdım. "Buradaki her önemli sorunun kökü dışarıdadır" diye...

Gazeteler televizyonlar olanı ve olacak olanı anlatmakta yetersiz.

GİDİŞATI gören anlayan çok kişi yok. Bu nedenle doğru ve sağlıklı bilgi kitlelere ulaşmıyor. Bir korkudur pompalanıp duruyor.

Gelin bugün bu konuyu biraz açalım!..

Birkaç yıl öncesine kadar RUSYA ile boğaz boğaza geliyorduk.

Uçaklarını düşürdük, pilotlarını öldürdük. Sonra kameraların önünde Büyükelçi Karlov'a ANKARA'da kurşun yağdırıldı. Ruslar da boş durmadı. İçlerindeki yapı bize saldırdı. Suriye'de... Raydan çıkmak üzere olan ilişkiler zor toparlandı.

Yani bir GÜÇ, iki ülke arasındaki KÖPRÜLERİ atmak istiyordu. Çok çaba harcıyordu. Yoksa iki ülkenin kendi arasında yaşadığı birinci derece bir sorun yoktu.

Devam...

24 Şubat, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı tarihti. GELECEĞİN yazılmaya başlandığı TARİH diye de not alabilirdiniz. Aradan geçen aylardan sonra RUSYA en büyük silahı olan GAZ'ı kesti. Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarik ettiği ana boru hatlarından Kuzey Akım- 1'in vanasını kapattı. Haliyle gaz fiyatları uçuşa geçti. Gaz fiyatlarının dün yüzde 30'dan fazla artması, Avrupa Birliği'ni panikletti. AB enerji bakanları cuma günü krizi görüşmek üzere bir araya gelmeye karar verdi.

Rusya, geçtiğimiz cuma günü Kuzey Akım-1 boru hattının 3 gün sürmesi planlanan bakım çalışması sonrasında yeniden açılacağını duyurmuştu. Ancak sızıntı olduğu gerekçesiyle gaz verilmedi. Ne zaman verileceği de ilan edilmedi.

Artan enerji maliyetleri Almanya başta olmak üzere tüm AVRUPA'yı vurdu. Almanya 65 milyar EURO'luk bir yardım paketi açıkladı. Kişiler ve yoğun enerji tüketen kurumlar bundan faydalanacaktı. Vergi indirimi de geliyordu.

Rusya'nın gazı silah olarak kullanması dünya üzerindeki en büyük ÜÇ EKONOMİK EKSENDEN biri olan AB'yi vurdu.

Sanayideki maliyet artışlarından ücretlere, enflasyondan stratejik gerilemeye kadar olan KAPI sonuna kadar açılmaktaydı. AVRUPA'daki bütün devletlerin hesabı şaşıyordu.

Temelden...

Dünyadaki DENGE değişiyordu.

Bunun için ABD içindeki bir güç düğmeye basıyordu. Biden göreve gelir gelmez "İlk ziyaretini ALMANYA'ya gerçekleştirirse başka, gerçekleştirmezse başka bir kurgu göreceğiz" diye yazmıştım... Biden İngiltere'ye gitti. Öncesinde de hem ÇİN ile hem RUSYA ile DERİN GÖRÜŞMELER yapıldı. Çin ile ALASKA'da, Putin ile Cenevre'de...

Yazdım bunları. Tekrara gerek yok...

Gelelim Almanya'ya...

Yeni kurulan sistemin bir günde tek hamleyle hayata geçmesi mümkün değil. Bu bir süreç. Birkaç önemli gelişmenin olması gerekiyordu. Bunlardan ilki BREXIT'ti. Oldu. Türkiye'nin içindeki bazı güçlerle hesaplaşması ve yolunu ayırması gerekiyordu.

Oldu. Almanya koca bir dev'di. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra AVRUPA resmen çökmüştü. Bağrında koca bir savaşa ev sahipliği yapmıştı.

Savaştan sonra DENGELER değişiyor, DİRİ ve enerjik güç ABD dünya patronluğuna soyunuyordu.

Yepyeni bir formatla... Almanya savaşın yaralarını sardı. Sora AVRUPA'yı birleştirmek için yola çıktı. Fransa da yanındaydı.

Almanya hem büyüyor hem de kurduğu BİRLİK'in gelişmesi için çalışıyordu. Böylece KÜRESEL GÜÇ ODAKLARININ EN BAŞINDA GELENLERİNDEN OLACAĞINI BİLİYORDU.

Hesap yüzde yüz doğruydu.

Bir de orduya savunmaya para harcamıyordu. Berlin'in ekonominin yanı sıra kültürel ve dini değerler açısından da önde geldiği SIR değildi.

VATİKAN'la ilişkileri de oldukça derindi!

Derin ALMANYA ve AVRUPA her şeyi hesap ederken sadece ve sadece ENERJİ kartını atlıyordu. Rusya ile büyük ve sıcak ilişki kurarak bunu aşacaklarını var sayıyorlardı. Hem Rusya'ya yatırım yapıyorlar, hem teknoloji transferi gerçekleştiriyorlar hem de TİCARET de araya kimseyi sokmuyorlardı. ABD'nin de yükselen bu güce karşı durabilmesi için öncelikle ORTADOĞU'daki enerjiyi kontrol etmesi şarttı.

Bunu yaptı. İkinci adım ise RUSYA'nın üzerinden AB'yi enerji ile sıkıştırması gerekiyordu. İşte bunun da tarihi 24 Şubat'tı... Bir diğer şık ise önümüzdeki günlerde daha fazla görünür olacaktı. Bu da AFRİKA'daki mücadeleydi. Ki Fransa ilk işareti verdi. Türkiye'yi suçlamaya başladı bile...

AVRUPA'ya yakın siyasi oluşumlar partiler ise yıllardır Türkiye'nin iç işleyişi ile uğraşıyordu.

"AB'ye gireceğiz" diye pek çok şeyi değiştirmek için çabalıyordu. UYUM SAĞLANMASI için adımlar peş peşe geliyordu. Oysa KÜRESEL bir mücadelede değerli olan ülkenin içine dışına bakılmaz üye yapılırdı.

Bulgaristan bizden çok mu değerliydi ki üye olarak alınıyordu. Bizim nüfusumuz çoktu. Hem ABD ile hem İNGİLTERE ile ilişkimiz derindi. Bundan korkuyorlardı. AB içindeki iktidarları elden gidebilirdi.

Kabusları buydu. Bunu bilmeyenler de yasalarla boğuşuyor değişimden sonra "AVRUPA yolu açılır" diye düşünüyordu. Ayıp değil günah değil... Abdullah Gül Bey de Kemal Kılıçdaroğlu Bey de Ahmet Davutoğlu Bey de Meral Akşener Hanımefendi de AVRUPA'yı tercih ederlerdi.

Biz sosyal yapımıza ve yargımıza bakarken onlar TÜRKİYE'nin dünya üzerindeki konumuna bakıyordu! Avrupa NORMLARINA uymayı yeterli saydık. Baktık ki kazın ayağı hiç öyle değilmiş!

AB kendi içinde güçlü bir akımı barındırıyordu. Bu akım ABD'de çok etkiliydi. Bu nedenle Sovyetler'i yıkıp yerine kendilerini koyuyorlardı. Mesela George Soros, bunlardan biriydi. İlk hamlede başarılı oldular da. Sonra PUTİN geldi. Denge kurulamasa da AVRUPA'nın Moskova'nın yerine geçmesine izin vermedi. Mesela bu kavgayı YUKOS'un patronu Mihail Borisoviç Hodorkovski'nin tutuklanmasıyla okuyabiliyorduk.

Yukos'un patronu serbest kalınca nereye gidiyordu? ALMANYA'ya...

Kim araya giriyordu? Almanya'nın efsanevi DIŞİŞLERİ BAKANI HANS DİETRİCH GENSCHER...

Defalarca yazdığım gibi AVRUPA-ALMANYA- FRANSA Türkiye'de çok güçlüydü. EN çok taraftarı bulunan KÜRESEL YAPIYDI.

Özellikle Almanya RUSYA'ya oynayıp yakınlaşıyor Türkiye ve İngiltere'yi dışarıda etkisiz kılmanın yolunu arıyordu. Ancak ABD'den gelen YÜKSEK BASINÇ, KUZEY AKIM-2 üzerinde görüldü.

Bu UKRAYNA SAVAŞI için aranan nedeni de beraberinde getirmekteydi. Öyle de oldu.

Şimdi AVRUPA "Biz hata yaptık. Ukrayna'ya destek olmuyoruz. Elimizi çekiyoruz. Yaptırımları da kaldırıyoruz. Kiev başının çaresine baksın..." dese de ABD-İNGİLTERE- RUSYA ve arka planda gizlenerek yürüyen TÜRKİYE buna razı olmayacaktı. Ukrayna bitse başka neden bulunacaktı. Ve bu AFRİKA'ya sıçrayacaktı.

İşte bu gerekçeyle AVRUPA'nın burada Başkan Erdoğan'ı tasfiye etmesi tek yoldu. Ancak bu imkansızdı. Bunu yapacak güçleri yoktu olmayacaktı. İçerideki laiklik, yaşam tarzı, İmam Hatip, başörtüsü, CHP, 6'lı masa, Levent Göktaş gibi tartışılan ne varsa hepsinin altında yatan asıl gerçek bu KÜRESEL CEPHEYDİ.

"Türkiye ORTADOĞU'yu peşinden sürüklesin AB'ye bırakmasın" diye de kapılarını bölgeye açıyordu.

Olan bitene içeriden değil dışarıdan bakın... Taşlar hem yerine oturur hem de korkuların gereksiz olduğu görülür. 2023 SEÇİMLERİ ROTAYI değiştirmek için yapılacaktı... Gerginlik bu nedenle çok büyüyecekti...