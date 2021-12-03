Küresel geçit

DAHA çok isimlere bakarız. Ne söyledikleriyle ilgileniriz.

Oysa AKSİYONA odaklanmak şart.

Siyasiler günün gereği, denge gereği istemedikleri mesajlar verebilirler. Önemli olan rotalarıdır.

Ve böylesine küresel bir satrancın oynandığı dönemde ışık hızıyla akan olayları yakalamak kolay değil.

Kasım ayının başı gibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ANKARA'daki büyükelçiliklere KANAL İSTANBUL mektubu yolladı.

Endişelerini dile getirdi.

"Bu PROJEYİ DESTEKLEMEYİN" dedi. Kılıçdaroğlu, mektubunda "İklim krizi tüm dünyanın ortak sorunudur.

İklim krizinden geçmekte olan dünyayı ağır bir şekilde etkileyecek bir proje, bugün Türkiye'nin gündeminde. 'Kanal İstanbul Projesi', ekolojik sistemi altüst ederek sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya zarar verecek niteliktedir" ifadelerini kullandı. Katılırsınız, katılmazsınız yazdıkları böyleydi...

İçerideki siyaseti, dengeleri, ekolleri, isimleri ve ittifakları anlamak için mektup önemli bir AYIRAÇTI!

Açalım...

Önceki gün AVRUPA BİRLİĞİ önemli mi önemli bir adım attı. Çin'in İPEK YOLU PROJESİNE rakip olan bir hamle başlattı! GLOBAL GATEWAY! İlk etapta 300 milyar EURO akıtılacak...

Ankara'daki KOLTUK KRİZİNDEN tanıdığımız AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın Brüksel'de kamuoyuna tanıttığı proje çerçevesinde, 2027 yılına kadar kamu ve özel kaynaklar kullanılarak dünya çapında yol, demiryolu gibi trafik bağlantıları, deniz altından geçen fiber optik internet kabloları, elektrik şebekeleri gibi altyapı projelerine yatırım yapılacak. Sağlık da yanında olacak! Tarih 2027!

"Global Gateway" (Küresel Geçit Kapısı) adı verilen proje, AVRUPA'nın, Çin'in 2013 yılında hayata geçirdiği ve Türkiye'nin de dahil olduğu "Bir Kuşak Bir Yol" projesine yanıtı... Çin proje kapsamında çeşitli ülkelere krediler verirken kendisine de siyasi ve ekonomik avantajlar sağlıyor. ABD bunu "YUMUŞAK GÜÇ" olarak değerlendiriyor!

Pekin 2020 yılına kadar ki dönemde projeye yaklaşık 124 milyar euroluk kaynak sağladı. Von der Leyen, AB'nin dünyada "güvenilir bir partner" olarak görülmek ve demokratik değerleriyle takdir toplamak istediğini belirtti. "Global Gateway mevcut projelere net bir alternatiftir" dedi.

Dahası vardı! Leyen projeyi anlatırken, "iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayan, dijitalleşmeyi teşvik eden" tabirlerini kullanıyordu!

Projenin finansmanı kısmen Avrupa Yatırım Bankası ve AB programlarından, AB bütçesi ve üye devletlerden aktarılan kaynakla sağlanacak.

Proje, ağırlıklı olarak Afrika, Latin Amerika ve Asya ülkelerini kapsıyordu.

Haliyle SİYASİ AYAĞI ŞARTTI!

Global Gateway'de KARADENİZ'in altı internet kablolarıyla donatılacaktı...

Hatırlayanlar olacaktır Trump BAŞKANKEN Alman DER SPIEGEL olay bir kapak yapmış ve TRUMP-ERDOĞAN- PUTİN ve CİNPİNG'i hedefe koymuştu.

DURDURUN bunları diyordu...

Türkiye özellikle 15 Temmuz'dan sonra AVRUPA'dan kopuyor İPEK YOLU'na iyice yaklaşıyordu.

İSTANBUL

HAVALİMANI'na yolu düşenler bile Türkiye'nin İPEK YOLU TERCİHİNİ GÖRMEKTE ZORLANMAZDI.

Biden, Beyaz Saray'a yürürken ne diyordu!

"Dostlarımızla birlikte ÇİN'i durduracağız..." AVRUPA'nın İPEK YOLU'nu hedef alan kontrolü ele geçirmek için sahaya sürdüğü projenin hedeflerinden biri TÜRKİYE'dir.

Avrupa, Türkiye'yi İNGİLTERE ile tarihi yakın ilişkileri nedeniyle BİRLİĞE almadı. NET! Ancak TÜRKİYE'SİZ de olamayacağını bilmekte. Brexit'ten sonra Türkiye'nin de AVRUPA yürüyüşünü bitirmesi AVRUPA için "VAROLUŞ" mücadelesine döndü.

Türkiye ile AFRİKA-ORTADOĞU- ORTA ASYA mümkünken bir anda HAYAL oluverdi.

Bu da AVRUPA ile Türkiye'nin arasını iyiden iyiye gerdi. Uzun zamandır yazdığım gibi MUHALEFET AVRUPA ile GELECEK aramakta idi. Kemal Bey'in yaklaşık bir ay önce kaleme aldığı mektup bile AYNI DİLİN kullanılması açısından önemliydi.

ABD'de DEMOKRATLAR üzerinden AVRUPA'ya oradan da muhalefete kadar uzanan bir EKOL vardı.

AVRUPA'nın yeni projesinin ALTERNATİF olarak hayata geçmesi için BAŞKAN ERDOĞAN yine hedef...

Saflar ve ittifaklar net! Mücadele giderek can yakıcı hale gelecektir. Olaylara böyle bakarsak hamlenin nereden ve kimden geldiğini anlarız...

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