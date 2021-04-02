ABD'NİN büyük akıllarından Zbigniew Brzezinski, 1994'ün başlarında sağlıklı ve istikrarlı bir Ukrayna'yı Rusya için KRİTİK KARŞI

AĞIRLIK olarak tanımladı.

Ve ekledi:

"Ukrayna olmadan Rusya'nın BÜYÜKLÜK iddiasında bulunması mümkün değildir.

Ancak Ukrayna boyun eğer ve direnci kırılırsa tartışmasız olarak Ruslar İMPARATORLUK kurarlar." Kiev, St. Petersburg ve Moskova ortak tarihin oluştuğu üçgendi. Ancak 1991'deki SOVYETLER'in çöküşüyle "KARADENİZ FİLOSU kimde kalacak?

Nükleer silahlar nerede olacak?" tartışmalarından sonra iki ülke karşı karşıya geldi. Hatta hatırlayanlar olacaktır. AMİRAL KUZNETSOV

UÇAK GEMİSİ de paylaşılamayanların başında geliyordu! Ancak iki ülke Devlet Başkanları Boris Yeltsin ile Leonid Kuçma bir şekilde dengeyi buluyordu.

Zaman aktı. Ukrayna BATI'da olmak istediğini ilan etti. Rusya karşı çıktı. İşler karıştı...

Karadeniz'in üzerinde 2001 yılında Rus yolcu uçağının düşürülmesi, iki ülke arasında gerginliğin yeni adı oldu. Rusya, 88 yolcusuyla birlikte Tel Aviv- Novosibirsk seferini yapan TU-154 tipi uçağın, Ukrayna'nın tatbikatı sırasında S-200 roketiyle vurulduğunu açıkladı.

Ukrayna sorumluluğu üstlenmedi.

Yine aynı yıl muhalif gazeteci Georgiy Gongadze'nin öldürülmesiyle başlayan siyasi kriz, Rusya yanlısı Devlet Başkanı Kuçma'nın ses kayıtlarının ortaya çıkmasıyla derinleşti.

TURUNCU DEVRİM'e giden yol açıldı. Sonrasında siyaset sahnesinde VIKTOR YUŞÇENKO-YULİYA

TİMOŞENKO-VİKTOR

YANUKOVİÇ gibi isimler gördük. Seçimlere hile karıştırıldığı iddiası sokakları hareketlendirdi.

Rusya'nın müdahalesi gecikmedi. DOĞALGAZ KESİLDİ. Avrupa ayağa fırladı! Gerginlik tavan yaptı ve sonunda ipler koptu.

İKİ ülke savaşa tutuştu.

2014'e gelindiğinde Rusya KIRIM'ı ilhak etmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir toprak parçası el değiştiriyordu. Rus karşıtlığı zirve yapıyor, Dostoyevski- Tolstoy da müfredattan çıkartılıyordu.

Daha sonra Rusya, ALMANYA ile stratejik adım atıyor, KUZEY AKIM- 2 ile GAZ İTTİFAKI kuruluyordu... UKRAYNA devre dışı kalıyordu. Buna itiraz eden ise doğal olarak ABD'ydi... Rusya'nın Çin'le yakınlığı, Avrupa ile kucaklaşmasını getirdiği an Pekin Berlin'e, Paris'e, Roma'ya bağlanırdı. Bu koca bir eksenin ABD karşısında yer alması demekti! Ki hiç kolay bir rakip değildi. İpek Yolu için ilk taş zaten Londra- Pekin arasında döşenmişti...

Bunu bilen ABD, KUZEY AKIM-2'de yer alan şirketlere yaptırım getirdi. Biden, Beyaz Saray'a gelir gelmez önünde bu dosyayı buldu. Projede yer alan GAZPROM, Alman şirketleri Wintershall ve Uniper'in yanı sıra Fransız Engie, Avusturyalı OMV ve İngiltere-Hollanda ortaklığındaki Shell "Geri adım atmayacağız" dedi...

ABD, Doğu Avrupa ile Ukrayna'yı devre dışı bırakan ve RUS etkisine açan projeye karşıydı. "AVRUPA'YI İKİYE BÖLÜYOR,

SADECE RUSLAR

KAZANIYOR" diyorlardı.

Almanya ise BALTIK'tan gelen gazı dağıtacağı için OYUN KURUCU oluyordu. Hem AVRUPA'yı kontrol etmeye hem ABD'yi istediği eksene çekmeye çalışıyordu. Bilek güreşine rağmen 11 milyar dolarlık proje bir şekilde ilerliyordu.

GAZPROM hız kesmiyordu.

Ancak Danimarka açıklarına boru hattının döşenmesi ilerleyemiyordu.

Çünkü İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan kalma patlamamış bombalar denizin altındaydı!

Bu evrede ABD, Rus muhalif Alexey NAVALNY olayını sahneye taşıdı.

Zehirlenmesi de tutuklanması da ALMANYA ile RUSYA'yı karşı karşıya getirdi. İlişkiler gerildi. Almanya "KUZEY AKIM-2 BİTER" dedi...

Ancak orta yol bulundu.

Şimdi ise tekrar silahlar patlamaya başladı. Yaklaşık bir hafta önce Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Ve tansiyon fırladı...

Pek basında yer almasa da NATO tarihinin en kapsamlı TATBİKATLARINDAN biri için de START verildi.

Avrupa'nın kuzeyinden Yunan adalarına kadar olan eksende SAVUNMA HATTI oluşturuluyordu!

SİZCE KİME KARŞI?

Türkiye de orada yerini alıyordu! Çok uzak tarih değil, hatırlayanlar bilir! Boston'da ÇEÇEN TSARNİYEV

KARDEŞLER BOMBALI

EYLEMDEN DOLAYI

DÜNYANIN GÜNDEMİNE

GELMİŞTİ. KAFKASLAR belli ki SICAK tutulacaktı.

Ermenistan-Azerbaycan savaşı da bunun bir sahnesiydi. Belli ki durmayacaktı...

ABD'nin Çin-Rusya- Avrupa bütünlüğünü bozması gerekiyor! Yapabilir mi? Bilmiyoruz. Ama deneyecekler... Bir şekilde...

Türkiye'nin önemini yakında herkes görecek.