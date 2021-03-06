SAVAŞ bütün hızıyla devam etmekte. Bin bir yolu var... Gelin bugün bambaşka bir kulvardan gidelim... Yine yeni savaştan...

Gilad Japhet, Kudüs'te bir avukat olan Gideon Japhet ve İncil çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı 2004 İsrail Ödülü'nü kazanan Sara Japhet'in çocuğu...

Japhet'in üç kız kardeşi var.

Shlomit Japhet, "Seyahat Eden Aile" adlı bir seyahat rehberi serisinin yazarı.

Aile, Alexander Süsskind, Eliezer Simcha Rabinowitz ve Binyamin Diskin dahil olmak üzere, seçkin bir haham soyundan gelmektedir.

Gilad Japhet, Sinclair Spectrum bilgisayarında İsrail'in ilk bilgisayar programlama gruplarından birini kurdu ve adını da "İsrail Takımı" koydu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nde teknoloji subayı olarak görev yaptı. 1992'den 1996'ya kadar Technion'da bulundu.

Japhet, 13 yaşında bir okul projesinin ardından aile tarihiyle ilgilenmeye başladı.

Annesiyle görüştükten sonra şecere onun hobisi oldu.

2003 yılında, çok dilli aile ağaçları oluşturmak için harekete geçti. Sonra bunu şecere odaklı bir start-up haline getirdi. Sonunda MyHeritage adını alan şirketin temeli, Tel Aviv yakınlarındaki Moshav Bnei Atarot'taki evinde atıldı.

Şirket, aile geçmişi araştırmalarına yardımcı olmak için yüz algılama, anlam bilimsel analiz ve DNA testi gibi çok çeşitli teknolojiler kullanıyor.

MyHeritage'ın 13 milyardan fazla kayıttan oluşan veri tabanı var! MyHeritage'de 42 dilde 40 milyondan fazla aile ağacı bulunmaktadır.

2016 yılının sonunda şirket, ev kitleriyle bir genetik DNA testi hizmeti başlattı.

2017'de 133 milyon dolarlık rekor gelir bildirdi. İsrail'deki COVİD LABORATUVARI da bu şirketindi!

Şimdi başka noktaya geçelim... Covid'li günler başladığında İngiltere bundan en çok etkilenen ülke oldu. Prens Charles da Başbakan Boris Johnson gibi COVİD olmuştu.

Kraliçe 5. kez ULUSA SESLENMEK zorunda kaldı. O konuşma için çok şey söylendi. "Kraliçe bu kadar genç değil. Kesinlikle o dublördü!" önermesi en çok ilgi görendi...

Şimdi biraz daha uzağa gidelim. Yazmıştım...

Kushner'in üniversiteden en yakın arkadaşı Adam Boehler... Oda arkadaşı...

Beyaz Saray'da parayı yöneten isimdi. Özellikle Çin'in yakın olduğu ülkelere ÇİN'in işine gelecek şekilde para yağdıran kişiydi...

765 milyon doları batan KODAK'a veriyordu.

Trump'ın "KULLANIN" diyerek kapısını araladığı "hidroksiklorokin" üretmesi için... BLACKSTONE gibi bir dev, 2 Dolar'dan hisseleri satıyor, KARFUNKEL topluyordu. Şirket 92 milyondan 1.5 milyar Dolar'a fırlıyordu. George Karfunkel de 60 Dolar'a çıkan hisselerden kazandığının bir bölümünü CHEMDAS YİSROEL adlı vakfa veriyordu... Karfunkel ve eşi Renee bağış yaparak ilerliyordu. Peki arkada kim vardı? Adam Boehler...

İşte bu ADAM BOEHLER şimdi MyHeritage için Francisco Partners'ı devreye soktu.

700 milyon dolara ŞECERE ARAŞTIRAN ŞİRKETİN

SAHİBİ oldu... Patron arkada yine kendi... Hayatını kaybeden insanları bile videolarla ekrana yansıtacak bir teknoloji bu şirkette.

5G ile birlikte ellerindeki DATA çok daha büyük bir orana yükselecek. Bir an için bu teknolojinin kötü niyetli insanlarda olduğunu düşünün! KRALİÇE'NİN BENZERİNİ EKRANA

ÇIKARIP DÜNYAYA

SESLENMESİNİ

SAĞLAR MI? Elbette yapabilir...

Tam olarak ortaya çıkmasa da burada kendilerinin bildiği bir SIR var... Neden ŞECERE ve SOY AĞACI üzerinden gidiyorlar...

Neden ve niçin ön alıyorlar?

Neden eskiyi önemli hale getiriyorlar? Bende fazla cevap yok. Sadece aklıma gelen arkadaşlarımla konuştuklarımdan tek bir sonuç kalıyor geriye...

Bu sistemi kullananlar KRİPTO YAHUDİLER'İN

ORTAYA ÇIKMASINI

ENGELLİYOR... DNA üzerinden gidiyorlar, zaten kimin ne olduğunu biliyorlar... Bence İNSAN insandır. O'su bu'su yok.

Ancak bu şirketin doğması ve ADAM BOEHLER üzerinden parayla koruma altına alınması boşuna değil.

Bunu 5G ile düşünün...

Biliyorum çok daha önemli konularımız var. Ancak SAVAŞIN ne olduğunu tam olarak anlamazsak tek bir adım gidemeyiz...

DEEPFAKE teknolojisi kullanan şirket ÖLEN birinin sahte videosunu yaptığı gibi aynı teknoloji ile finansal operasyonları da yürütebiliyor! Mesela İnan Kıraç'ı 40 milyon EURO dolandıran Gilbert Chikli gibi... Bu teknoloji ile yapılacak daha çok şey var. Onu da siz düşünün bakalım...

NOT: İstediklerine sahte aşı pasaportu vermek hesaba dahil... Aşı olmadan.