Sefertası

TÜRKİYE son dönemde en çok sarsıntıyı ve değişimi yaşayan ülkedir. Çok garip şeyler yaşandı. Pek çoğu bilinmiyor bile... Hatırlayın... Hilmi Özkök'ün Genelkurmay Başkanı olduğu 2002-2006 yılları arasında, diğer komutanlarca darbe yapılacağı ve zehirleneceği iddiaları üzerine, her gün evinden SEFERTASI ile karargaha yemek getirdiği iddia edilmişti. İlerleyen yıllarda Özkök bunu yalanladı.

"Öğle saatlerinde spor yaptığım için eşimin yolladığı zeytinyağlıları tüketiyordum..." dedi... Ama efsane olarak kaldı... Ergenekon davalarından önce öldürülmek istendiği kulaktan kulağa fısıldandı...

Önceki gece ABD'deki dostlarımla iletişim kurdum. Gece hayli ilerlemişti.

Saat farkı malum. Uzun konuştuk. Sohbetin bir yerinde dostum konuyu TRUMP'a getirdi. Ve gerçekten beni şaşırttı... "Trump yalnız adam.

Washington'da bulunduğu süre içinde mümkünse BEYAZ SARAY'da yemek yemiyor.

Bir ekibi var. Dışarıdan. Onlar Washington'da her gün değişik mekanlara gidip LUNCH BOX (SEFERTASI) ile yemek getiriyorlar. Her gün değişik bir yer olmasına özen gösteriyorlar" dedi.

Şoke olmuştum. Devam etti...

"En az 5 kez zehirlenme tehlikesi geçirdi. Gerçekten cesur adam...

Ama korktuğu da bir gerçek..." Neyse... SEFERTASI'ndan çıkıp en tepeye tırmanalım...

Derin Amerika ile Rothschild ailesinin anlaşmazlığından, çatışmasından dolayı Coronavirüs'le tanıştığımızı artık biliyoruz. Şimdi iki büyük güç de "Büyük Sıfırlama" yani 'The Great Reset' startını verdi. Ancak garip olan Rothschild'in eski oyuncusu SOROS'un DERİN AMERİKA ile sahne alıyor oluşu... Derin Amerika, George Soros üzerinden Amerikan seçkin ailelerinin olacağı bu yeni sistemi kurmak isteyecek. Çünkü AİLELERİN işleyişini, dünyadaki etkisini en iyi bilenlerin başında George Soros geliyor. Soros, kendisine verilen 100 Amerikalı zenginin yeni dönemde daha da zengin olacağı formülü geçen hafta Washington DC'de bir malikanede anlattı.

2021 Davos'un başlığı da "The Great Reset" oldu.

George Soros, Rothschild ailesinin en önemli güçlerinden biri olarak kabul edilen Prens Charles'ı aradı ve Davos'a davet etti. İlginçtir Prens Charles, bu teklife 'evet' dedi. Prens Charles, her detayı açık oynayan biridir.

Telefon görüşmesinde, Davos'a katılmaktan büyük mutluluk duyacağını söylerken, "Ben de 'Great Reset' projesindeyim. Artık yeni bir dünya istiyoruz. Ancak 'Great Reset' sizin değil. Benim de proje mimarı olduğum 'Great Reset' size karşı. Ancak diyaloğu tamamen koparmak istemediğimiz için Davos'a geleceğim" dedi.

Buradan da anlaşılacağı gibi Rothschild ailesi de 'BÜYÜK SIFIRLAMA' ile Derin Amerika'yı çizgi dışına itmek istiyor. Bu nasıl olacak? Rothschild savaşlar ve ekonomik krizlerle büyüyen bir ailedir.

Onunla birlikte olan işadamları da her savaştan kazanarak çıktılar. Ancak şimdi yeni bir dönem başladı. Yıllarca büyük ittifak yaptığı güçle karşı karşıya gelen aile, Londra'dan startı verdi. Belki de 40 yıldır aileyle yürüyen işadamlarının bazıları elendi, bazıların karşı tarafa geçti.

Bu ailenin ilk kez karşılaştığı bir durumdu.

Çünkü bir aile veya işadamı Rothschild ailesinin planladığı kurgunun dışına çıkığı anda iflas ederdi. Ancak şimdi öyle olmadı.

Yıllarca aileyle yürüyen birçok Rus oligark, bugün Derin Amerika'nın yanında ve hala güçlü. AİLE onlara zarar veremedi.

Ulaşamadı bile...

Mikhail Prokhorov, servetinin önemli bir bölümü Rothschild'in takdim ettiği para. ABD'de yaşıyor. Ailenin taleplerini yerine getiren Prokhorov, artık Derin Amerika'nın yanına geçti. Sadece Mikhail Prokhorov değil, 10 Rus oligark artık Derin Amerika'nın kararlarını uyguluyor. Rus oligark Dmitriy Bosov da Derin Amerika'nın baskısı altındaydı.

Derin Amerika, Bosov'u ikna ettiğini düşünüyordu.

Ancak o Rothschild ailesine bağlılığını bir kez daha ilan etti. 3 Mayıs'ta aileyi bırakmayacağını söyledi. 6 Mayıs tarihinde öldürüldü.

Basına İNTİHAR olarak açıklandı. Eline tutuşturulan silahla canına kıydığı açıklandı.

Oysa başına sıkılmış ve infaz edilmişti.

Bosov, Jacob Rothschild'in çok değer verdiği bir kişiydi. Bosov'un çocukları Jacob Rothschild'in manevi torunları gibiydi.

Bosov'un 5 çocuğu da şimdi Rothschild ailesinin kontrolünde.

Ölümü Jacob Rothschild'i derinden üzdü. Ancak Jacob Rothschild, Baron olduktan sonra 40'a yakın arkadaşını suikast sonucu kaybetti. Jacob Rothschild, şimdi 84 yaşında.

Oğlu Nat Rothschild'i özel bir törenle 5. Baron olarak ilan edecekti. Ancak Coronavirüs, bunu engelledi. Aileye yakın kaynaklar, oğlunu 5. Baron olarak ilan etmekten vazgeçtiğini söylüyor. Çünkü 84 yaşında olmasına rağmen, Kraliçe II.

Elizabeth'in bile virüs korkusuyla kimseyle görüşmediği dönemde Jacob Rothschild 100'ün üzerinde önemli kişiyi evinde ağırladı. Bu bile savaşın ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor.

Jacob Rothschild'in mi Derin Amerika'nın mı "Büyük Sıfırlama" planı gerçekleşecek?

"Büyük Sıfırlama" planı, HER ÜLKEYİ etkiliyor, daha da şiddetlenen çatışma hali ülkeleri daha da zor durumda bırakacak.

Bugün Avrupa Birliği'nin dağılma endişesinin nedeni de bu. Derin Amerika çok önemli isimler üzerinden bazı Avrupa ülkeleri üzerinde ciddi baskı kurdu. O ülkeler büyük endişe içinde. Çünkü verecekleri karar ülkelerinin geleceğini etkileyecek.

Bu durum kimseyi şaşırtmamalı.

Çünkü büyük bir değişim yaşanacak. Doğal olarak bundan etkilenmeyen kalmayacak. Ancak 'BÜYÜK SIFIRLAMA' en zor zamanlarda büyük ailelerin kullandığı bir KOD olarak bilinir.

Şimdi her iki taraf da bu KOD üzerinden yeni bir sistem planlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ayaklanma da 'BÜYÜK SIFIRLAMA' ile bağlantılı. Çünkü Mayıs ayının ilk haftasından itibaren 'Great Reset' konuşulmaya başlandı.

Şimdi de hayata geçtiğini görüyoruz.

2021 Davos'ta kimin kazandığını göreceğiz. Ancak unutmayın DAVOS'ta her iki taraf da "THE GREAT RESET" zirvesinde kapışacak. BÜYÜK SIFIRLAMA OLMASI İÇİN İKİNCİ DALGAYA İHTİYAÇ VAR MI? OLUR MU?

Gerek duyulursa elbette... Hiç düşünmezler hem de. Ancak CORONAVİRÜS ile bambaşka bir dünyaya taşınmak istendiğimiz de ortada. ZİRVESİNİ yapıyorlar.

Öncesinde ve sonrasında da savaşını... Gidilen yer AİLELERİN kapışması ve DEVLETLERİN de buna ortak olması...

DAVOS'ta karşı karşıya gelecek olan güç şu an ABD başta olmak üzere her yerde kapışmakta...

Sanırım olaylara böyle bakmakta büyük fayda var. SIFIRLAMA olur mu? OLURSA ne olur?

Artık bunu da ekonomistler tartışsın... Dünya hiç bilmediği bir kapının eşiğinde! İçeride ne var, bizi ne bekliyor?

Mesela büyük ekonomik çöküş hazırlanıyor mu?

Bilmiyorum... Ancak tartışılması gereken bunlar...

Galiba bunlardan uzağız...

Epeyce uzak...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın