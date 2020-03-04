Laptop

KULAĞIMA fısıldanan bir sesi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok önemli çünkü.

Kimsenin bildiğini sanmıyorum.

Ama kaynağım hiçbir zaman beni yanıltmadı. Güvenim tam...

Kelimeler tek tek dökülünce önce şaka yapıyor sandım.

Ama dikkatlice dinleyince ve tekrar tekrar aynı cümleleri kurunca şoke oldum...

ORTADOĞU'nun kaderini değiştirecek bir gelişmeden söz ediyordu. ÖYLE BÖYLE DEĞİL... İlk tepkim "NE!" oldu. Ve devam etti... "Türkiye bütün gücüyle sahada. Dengeleri değiştirecek hamleler yapıyor.

Bir ihtimal ESAD'ı alacağız... Rusya ve ABD de karışmayacak..." Şimdi bu sözleri işitince hiçbir şey olmamış gibi yapabilir misiniz? MÜMKÜN MÜ? Elbette değil... Ben de şaşkınlığımı gizlemedim, gizleyemedim. Defalarca sordum! Ve dostum net olarak "HAZIRLIKLAR BİTTİ. BÜYÜK AKSİLİK OLMAZSA ESAD'I ALACAĞIZ. HER ŞEY HAZIR" dedi...

Güvendiğim için paylaşıyorum.

Olur mu olmaz mı göreceğiz.

Ama fısıldayan çok önemli bir isimdi...

Devam...

Dünyanın koca mavi bir bilye olduğunu unutuyoruz. Günlük koşuşturmalar bunu görmemizi engelliyor. Çocukluğumdan beri bu gezegenin kendi haine bırakılmadığını bilirim. Tarih de böyle akar. TÜRKLER bunu gördüğü an oyun kurucu oldu. İmparatorluklar peş peşe geldi. Tarih yazdık.

Çağ açıp çağ kapattık...

HAMASET değil akılla yürekle bunu yaptık. Yine yaparız. Ama tek ve bütün olmayı bilmemiz gerekiyor...

Günlerdir büyük mavi bir köyde yaşadığımız için CORONAVİRÜS'ü yazıyorum...

Dalgalanma oradan başladı.

Bunu görmek zor değildi ama kayıtsız kalanımız çoktu.

Coronavirüs, jeoekonomik bir virüs olarak tasarlandı.

Çin büyütüldü, güçlendirildi, sonra tekrar kontrol edilebilir hale getirildi. Nasıl? Elbette Coronavirüs'le. Sadece hedef Çin de değildi. Çin'le birlikte büyük bir ittifak kuran Rusya, İran ve İtalya da Coronavirüs'ün en ağır hissedildiği ülkeler oldu. Tablo ortada değil mi!

Bu 4 ülke çok ağır ekonomik saldırıyla karşı karşıya kalırken, Coronavirüs dünyadaki tüm ülkelerin borsalarını etkiledi.

Sadece 30 günde, borsalardaki şirketlerin değeri 9.6 trilyon dolar eridi. 500 büyük şirketin kaybı 2.9 trilyon dolar oldu. Dünyanın en büyük 12 petrol şirketi Aramco, Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Halliburton, B. Hughes, Schlumberger, IBP, Total, Eni, Rosneft ve Equinor yüzde 40 düşüş yaşadı.

1 Ocak itibariyle Çin, Libya ve Akdeniz'de önemli oyuncu olacaktı. 65 ülkenin ortaklığıyla İpek Yolu, Amerika Birleşik Devletleri'nin kabusu haline gelecekti. Afrika'da en önemli güçlerden biri olarak Çin öngörülüyordu. 1 Mart itibariyle bunların hepsi çöpe atıldı. Çin artık Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük eyaleti...

Bu da bir VİRÜSLE oldu.

Sonuçlar ortada zaten... Rusya, İran ve İtalya da Washington'ın kararlarının dışında adım atamaz hale getirildi. Derin Amerika, Ağustos 2019'da İtalya'dan bir talepte bulundu. Rus United Engine Corporation'ın (UEC) iş geliştirme direktörü olan Putin'in kara kutularından Alexander Korshunov, İtalya'da tutuklandı.

Bitmedi... Ardından da Avio Aero'nun eski üst düzey yöneticisi ve Alexander Korshunov'un yakın arkadaşı Maurizio Paolo Bianchi de tutuklandı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Çin ve Rusya'nın baskısına rağmen bu iki kişinin serbest kalmasını sağlayamadı.

Ancak Sergio Mattarella, İtalya'da iki önemli Amerikalı'nın tutuklanmasının önünü açtı.

Bu iki ismin tutuklanma gerekçesi olarak da dünyanın en büyük jet motoru üreticilerinden biri olan General Electric (GE) Havacılık'a dair ticari sırların çalınması gösteriliyordu. Oysa olay hiç sunulduğu gibi değildi.

Korshunov ve Bianchi, Rusya ve Çin'in Asya'nın diğer tüm ülkelerindeki bağlantılarını sağlıyordu. İpek Yolu'nun en kilit iki isimleriydi.

Derin Amerika bu iki kişiyi tutuklatmıştı ancak veri tabanlarına el konulmasına rağmen Sergio Mattarella'nın baskısıyla, 2 laptop Ruslar'a teslim edilmişti.

İşte bugün Coronavirüs'ün İtalya'da ağır kayıplar vermesinin nedeni bu iki laptoptaki veri tabanıdır, gizli bilgileridir.

Garip gelebilir ama Rusya'nın İdlib'de Türk askerini hedef alması da bu iki LAPTOP'un kopyalandığına ve bunun arkasında bir Türk generalin olduğuna inanmasıdır. Rus gizli servisinin verdiği bilgi bu doğrultudadır.

Araştırmalar gösteriyor ki İtalya'daki NATO merkezinde Türkiye adına gizli görevde bulunan Türk general, bu iki laptoptaki bilgilere de sahip.

Akla ilk gelen soru şu: KİM BU GENERAL?

Sızdırılan bilgilere göre o Türk general aktif görevde değil.

Ancak Türkiye'de görev yaptığı dönemde NATO ile çalışan, ancak asla Washington'la birlikte yürümeyen, Türk ordusu içinde Avrasyacı grup olarak bilinen ekibe de karşı olan bu general çok önemli bilgilere ulaştı. RUS GİZLİ SERVİSİ bu bilgiyi defalarca teyit etti... BİLGİLER TÜRK PAŞA'da diyorlar...

Bugün Türkiye, ABD'ye bu bilgileri vereceğini söylerse, Patriotlar o anda yola çıkar.

Çünkü Çin ve Rusya'nın 5 yıl içinde hazırladığı ve dünyayı nasıl şekillendireceklerine dair bilgiler bu laptopta.

Alexander Korshunov ve Maurizio Paolo Bianchi'nin hazırladığı bu geniş ağ için atılan ilk adım 2015'te olmuştu.

Putin aynı hafta, Rusya'nın Ufa kentinde kısa adı 'Brics' olan Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleriyle bir araya gelmişti. Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff'e çok önemli bir çalışma başlattıklarını, Çin'in de tam destek verdiğini ve Yeni Dünya Düzeni'nde ABD'nin olmayacağını söyledi.

Putin, Alexander Korshunov ve Maurizio Paolo Bianchi'ye çok güveniyordu. Tutuklananlar bu kadar önemli iki isimdi...

DÜŞÜNÜN ARTIK...

Derin Amerika bunu öğrendiği andan itibaren Alexander Korshunov ve Maurizio Paolo Bianchi'yi takibe aldı, çalışmalarını tamamladığı anda da ikisini tutuklattı.

Ancak bilgilere ulaşamadı.

Değişen dengeler daha çok ülkenin kaderini değiştirecek.

LAPTOP'lar hala kayıp. Türk PAŞA aldı mı bilinmez. Ama sızdırılan bilgiler bu yönde... Eğer öyleyse elimiz de güçlenir. Belli ki çok şey olacak. Dostumun kulağıma "ESAD'ı fısıldaması" zaten beni şaşırtmaya yetti.

Bakalım ne olacak. Ancak merak etmeyin, TÜRKİYE'siz olmaz.

Hiç hem de... Biz BÜYÜK DEVLETİZ. Rahat olun.

Askeriyle milletiyle büyük gücüz.

Herkes biliyor...

Bakalım TÜRKİYE ESAD'ı alacak mı? Alırsa bir anda bütün oyun değişir mi? Değişir... Ama devletlerarası dengeler hızla yerinden oynayabilir. Dakikalar içinde pek çok şey altüst olabilir.

Örneği çok. Yine de kulağım dostumda... Ya olursa... Olmaz olmaz. BURASI Ortadoğu...

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