CORONAVİRÜS işini ilk andan itibaren çok ciddiye aldım. Türkiye'nin gündeminde yokken ısrarla yazdım. Bazı şeyleri kelimeye dökemezsiniz.

Sadece sonuçları itibariyle kitleleri ikna etmeye çabalarsınız. Ben işte günlerdir bunu yapmaya çalışıyorum... CORONAVİRÜS operasyonu düşünülmüş bilinçli atılmış muazzam bir adımdır...

Bunu görmek, çok kişinin işine gelmedi... İlk andan itibaren ısrarla takip ettiğim için bugün OLMA İHTİMALİ bulunan senaryoyu da paylaşmak istiyorum... Madem İRAN'a kadar geldi.

Sınıra dayandı.

Uyanık olmamızda fayda var... Açarak gidelim...

Bir silah düşünün... Ölümcül etkisi fazla. Ya da medya bu silahın etkisini 1000 kat artırdı.

Bu silah, önce insanları etkiledi.

Ardından ithalat ve ihracatı, sonra hava ulaşımını, tekstili, bilişimi, telekomünikasyonu, turizmi, petrol fiyatlarını, doları son olarak da borsaları...

DOĞRU MU? DOĞRU!

Devam... Bitmedi... Spor organizasyonları ertelendi. Ya da iptal oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için rezervasyonlar buhar oldu. Olimpiyat sponsorları, bekleme kararı aldı. Film ve dizi endüstrisi de zarar gördü.

Bu kadar sektör etkilenince, devletler panik yaşamaya başladı.

DOĞRU MU? DOĞRU!

Ardından milyonlarca kişi işsiz kaldı. Şirketler projelerinden vazgeçti. Çin'de kapanan şirketlerin sayısı neredeyse 25 milyon! Şaka gibi ama gerçek bu... Ve artmakta...

Milyonlarca kişi karantinaya alındı.

Avrupa'nın merkezinde yer alan İtalya ve Fransa'da hayat durdu.

Dünyayı etkisi altına alan bu virüsün bir yarasadan bulaştığını söyleyenleri dikkate almamak mı gerekir? GALİBA EVET!

Çünkü Coronavirüs kadar tehlikeli olan yaklaşım budur. OLAYI ANLAMAMAK VE KAÇMAK!

DOĞRU MU? DOĞRU!

Dünyayı alt üst eden bu virüs, laboratuvarda üretildi. Merkez de Amerika Birleşik Devletleri...

Bunu anlamak da zor değil ikna olmak da... Çin'e, İran'a, Fransa'ya, İtalya'ya yani Coronavirüs'ün vurduğu ülkelere askeri operasyon düzenlenseydi maliyeti ne olurdu?

TRİLYONLARCA DOLAR HARCANIR MIYDI? EVET...

PEKİ sonuç alınması kesin miydi?

Hayır... CORONAVİRÜS bunu gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdi!

Etkisi hiçbir silahta yoktu!

DOĞRU MU? DOĞRU!

Birkaç dolarlık maliyetle, trilyonlarca dolarlık bir kazanç elde edildi. Elbette burada Derin Amerikan aklı vardı. Çin'in aslında sıradan olduğunun dünyaya ilan edilmesi gerekiyordu. Bir gün bile vakit kaybetmeden bu etkinin dünyaya yayılması gerekiyordu.

Neden Çin öncelikli hedefti! Ve neden arkasından İran ve son olarak İtalya tercih edildi.

Soru net! Cevap da... Çünkü Çin ve İran, Amerikan sistemine karşı çıkıyordu. Bunu bilmek ve görmek için DİPLOMAT olmaya gerek var mıydı! YOKTU!

DOĞRU MU? DOĞRU!

Yavaş yavaş bizi ilgilendiren bölüme gelelim. Kafamı kemiren tarafa doğru yol alalım...

Daha önce de altını çizdiğim önemli bir konu vardı... Detaylarıyla aktarmaya çalışmıştım... Almanya, Fransa, İtalya ve Türkiye, Avrupa Ordusu fikrine en sıcak yaklaşan ülkelerdi. Ortada kesin bir mutabakat yoktu. Ancak bu fikir AVRUPA'nın içinde yavaş yavaş pişiriliyordu... AVRUPA ORDUSUNA en büyük desteği RUSYA'nın verdiğini çoktandır aktarmaktayım... Rusya, AVRUPA'yı yanına alıp ÇİN'in üretim garantisini sağlayacaktı.

Ve içinde TÜRKİYE'nin de yer aldığı sistemle yani İKİ BÜYÜK ORDUYLA ABD'yi buralardan söküp atacaktı... Plan harika görünüyordu. Ve yepyeni bir eksen ortaya çıkıyordu. ABD'yi çöküşe kadar götürecek olan yol açılıyordu.

Ancak ABD oyunu görüyordu hamle yapıyordu. Tabii ki CORONAVİRÜS ile petrol fiyatları düşüyor Rusya'ya PESCO'nun cevabı veriliyordu.

Ve TÜRKİYE...

Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan mücadele eden başka devlet yoktu. Herkesin bir planı vardı ama ANKARA Washington'la cepheden mücadele ediyordu...

ABD operasyon yapıyor, ANKARA bertaraf ediyordu... Saymakla bitmeyecek kadar saldırı vardı.

DOĞRU MU?

DOĞRU!

Coronavirüs'ün Çin'den sonra İRAN'a geleceğini çok önceden yazdım. Söyledim.

Amerikalının kafası böyle çalışıyor... Virüs İRAN'a geldi mi! Hasarı büyüterek yoluna devam ediyor mu! Ediyor.

DOĞRU MU? DOĞRU...

Şimdi gördüğüm, sırada TÜRKİYE'nin olduğu... İnşallah olmaz inşallah bize uğramaz ama gelme ihtimali hiç de zayıf değil...

Maalesef değil. Hep birlikte bunu düşünmemiz için yazıyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın nasıl bir koşuşturma içinde olduğunu görünce aklımdakini paylaşmak istedim...

Coronavirüs neden hala Türkiye'yi etkisi altına almadı.

Etrafımız bu virüsle sarılmışken her ülkeye gelmişken neden bize gelmedi! Amerika Birleşik Devletleri, açık şekilde Türkiye'den Akdeniz konusunda bazı tavizler vermesini istiyor. Eğer Ankara, bu konuda Washington'la karar alır ve özellikle Doğu Akdeniz'de anlaşırsa, Coronavirüs'ün Türkiye'de etkisi olmayacak. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Türkiye ile ortaklık fikrine Pentagon'u ikna eden kişi. Tablo bu. Devamı da var...

Suriye'de ve özellikle İdlib'de de Türkiye istediğini elde edecek.

Çünkü Washington, Moskova'ya bu konuda resti çekti. Rusya, İdlib'i bahane ederek Akdeniz'den pay istiyor. Libya'yı bahane ederek Akdeniz'de olmak istiyor. Rusya, sadece Tartus'la Akdeniz'de olamayacağını biliyor. DENGE bu!

DOĞRU MU? DOĞRU!

Rusya için ne Esad önemli ne de Esad'ın halkı. Rusya için Suriye'nin toprak parçasından başka önemli hiçbir şey yok. Ancak Moskova da biliyor ki, Amerika Birleşik Devletleri, Esad'ın gitmesini isterse, o hafta Esad'ın da Şam'daki sarayının da parçasını bulamazlar.

Nisan 2018'i hatırlayın... Esad, kimyasal silah kullandı. Ardından ABD, 100'ün üzerinde füze attı.

Devreye Rusya girdi, Esad'ın elindeki kimyasal silahları ABD'nin istediği bölgeye gönderdi. Rusya ABD'nin tüm isteklerini kabul etti.

Başka çaresi de yoktu. O nedenle eğer Türkiye, NATO ile yürümeye devam eder ve Akdeniz'de Washington'la ortaklığı kabul ederse yeni bir dönem başlar.

Putin, Türkiye'nin bir daha asla Washington'la bir ortaklık yapmayacağına inanıyordu.

Kremlin'deki kurmayları da aynı düşüncedeydi. Ancak Rusya, Türkiye'yi özellikle Suriye konusunda hep oyalayınca, Ankara beklenmeyen bir hamle yaptı ve Washington'a göz kırptı! Bu, bölgede dengeleri değiştirecek adımdı. Rusya, Türkiye ile ABD ortaklığında, Libya'dan da atılacağını biliyor. En azından istediğini alamayacağını biliyor.

Coronavirüs'ün hedeflerinden birinin de Rusya olduğu ortada.

Putin bunu gören en güçlü isim.

Tabii ki elinde çok fazla güç yok.

Türkiye kozu vardı, galiba onu da kaybetti. Önümüzdeki birkaç hafta çok ama çok önemli. Coronavirüs açısından da İdlib açısından da Avrupa Birliği ve Akdeniz açısından da. DERİN ABD, CORONAVİRÜS ile Rusya'yı da bizi de istediği kulvara sokmak isteyecek... Geleceğimiz konusunda önümüze VİRÜSÜ getirdiler ya da getirecekler... Bunu bilerek adım atmalıyız... Ta ilk günden bu yana İdlib'in de, Akdeniz'in de, Libya'nın da, yanına VİRÜSÜ koyup yazdım... Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek isteyecekler... Konu bu!

BÜYÜK SAVAŞI VİRÜSLE YAPMAKTALAR... Ve sadece kendilerini düşünmekteler...

DOĞRU MU? DOĞRU!

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