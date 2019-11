Gizli sipariş

TÜRKİYE'NİN SURİYE hamlesi, yani YPG'yi tasfiye adımları, bölgede hesabı olan herkesi şaşırttı!

Ve ürküttü! Haliyle eteklerdeki taşlar dökülmeye başladı.

Macron bunların en başında geliyor. Fransa Devlet Başkanı Macron geçtiğimiz günlerde THE ECONOMIST'e konuşmuştu... Barış Pınarı Harekâtı'nı hedef alan Macron, "NATO müttefikimiz Türkiye, bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekat düzenliyor" sözleriyle zihinlerindeki haritayı açık etmişti!

Ardından "Şu an yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümüdür.

ABD, Avrupa projesine sırtını döndü. ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok" çıkışıyla ayrılan hesapları ve yolları işaret etmişti. Aynı MACRON dün de BARIŞ PINARI'nı hedef alarak şöyle konuştu:

Türkiye hem Suriye'de oldubittiyle operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli..." Yani AVRUPA BİRLİĞİ de NATO da TÜRKİYE'nin karşısında... İçinde yer aldığımız kulüplerin gizli mottosu bu!

Devam...

Avrupa da Çin de ABD de Türkiye'nin Yeni Dünya Düzeni için önemli olduğunu biliyordu. Ancak küçük detaylar, Türkiye'nin Yeni Dünya Düzeni için en önemli ülke olduğunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde uyuyan hücre olarak bilinen silah lobisi, Donald Trump ile bir yola girdi. 2016'daki bu ortaklık istendiği gibi sonuçlanmadı.

Bunu çok kez isimler üzerinden yazdım.

Aktardım. Lockheed Martin, Rockwell Collins ve Raytheon yani silah lobisinin OMURGASI gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimi için çok önemli adımlar atmaya başladı.

Bu 3 dev silah şirketi için de Türkiye çok önemli. 1 Eylül'de Washington Medina'daki en görkemli malikanelerinden birinde Lockheed Martin, Rockwell Collins ve Raytheon'ın temsilcileri buluştu.

Patronlarının talepleri doğrultusunda yapılan bu toplantıda Gölge CIA Stratfor'un kurucusu George Friedman'ın en güvendiği isim de vardı. Birçok konuda Stratfor'dan destek isteyen 3 şirketin yöneticisinin en önemli talebi kuşkusuz Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh ve Başkan Trump'la ilgili olanıydı. Stratfor 2020'de adaylık ihtimali yüksek olan 4 politikacının Türkiye konusundaki fikirleri ve alacakları kararları rapor olarak hazırlayacak. Aynı şekilde Türkiye'de Stratfor'a çalışan 20 kişi de Ankara'nın 4 politikacıya bakışıyla ilgili detaylı bir çalışma hazırlayacak. Öncelikli olarak Başkan Trump'ın Türkiye konusundaki tutumu gizli değil.

Ne Biden ne de Warren, Trump kadar Türkiye'ye yakın olacak. O nedenle Lockheed Martin, Rockwell Collins ve Raytheon, Biden ve Warren'a bağış yağdırmaya başladı.

New York eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in Biden ve Warren'a rakip olamayacağını düşünen silah lobisi, bu konuda ne bağış yaptı ne de rapor istedi.

Yani silah lobisi her ne kadar Cumhuriyetçiler içinde etkin olsa da eski Kongre üyesi Joe Walsh'ın da Trump'a karşı zafer elde edebileceği ve Cumhuriyetçiler'in adayı olabileceği ihtimal dahilinde.

Derin Amerika, yarım asrı aşkın süredir İslam dünyasını kontrol eden İngiltere'nin artık bu konuda geri adım atmasını planlıyor.

Zaten savaşın ana temalarından biri bu!

Her yerde görülen iz de bu!

SİLAH LOBİSİNİN bu konuda en büyük kozu kuşkusuz Türkiye olacak. Ancak Derin Amerika, yere düşmüş bir Türkiye ile bu yola çıkmak istiyor. Trump'la bunun olmayacağı anlaşıldı.

Trump'la ilgili yine Derin Amerika'nın umudu var. O nedenle listeye dahil edildi.

Derin Amerika, Körfez ülkelerinin fonlardaki yaklaşık 3 trilyon dolarının yönetiminin Londra'da olduğunu gördü.

ABD merkezli Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER), off-shore hesaplarında yaklaşık 9 trilyon dolar olduğunu raporladı.

Bu paranın da Londra'dan yönetildiğini bilen Derin Amerika, bu kez çok daha sert politika izleyecek. Londra'nın Türkiye üzerindeki planlarını etkisiz kılmak için çok önemli kararlar alındı.

Kredi derecelendirme kuruluşları, Londra'dan yönetilse de merkezleri ABD'de olduğu için Derin Amerika'nın etkisini gördük.

Bir şekilde yani... İngiltere'nin kredi notunun negatife çevrilmesi, sıradan bir adım değil. Bu İngiltere'ye yatırım yapacak ülkeler için açık bir uyarı. TEHDİTTİ ASLINDA!

Tabii kimse İngiltere'nin sıradan bir ülke gibi sessizce Derin Amerika'ya teslim olacağını düşünmemeli. Bu çok ama çok uzak bir ihtimal.

Ancak Amerikan etkisi altına giren bir Türkiye, Londra'nın büyük bir yıkım yaşamasına neden olur! Ancak bir gerçek daha var ki İngiltere, ABD'den sonra en borçlu ülke. Resmi rakamlara göre İngiltere'nin dış borcu 9.7 trilyon dolar.

Ancak İngiltere'nin bir özelliği var. Türk şirketlerinin yüzde 78'i İngiltere'ye borçlu. Derin Amerika, Türk şirketlerin ABD'ye borçlu olmasını istiyor.

Türkiye'ye karşı düşünülen planlardan bazıları Türk şirketleriyle ilgili.

Son bir yıl içinde dikkatlice araştırılırsa Türk şirketlerinin satış sonrası elde ettikleri gelirlerin belki de tamamının İngiltere'ye gittiği görülür!

Yani Türk şirketlerinin borcu İngiltere'ye... ABD ile İngiltere arasındaki çatışma hali arttıkça, etkilerini önce Türkiye'de sonra da Rusya'da göreceğiz. Buna Yeni Dünya Düzeni'nin doğum sancıları da diyebiliriz.

ABD parayı da petrolü de kontrol edeyim diyor. İngiliz aklı ise "Petrole bak yeter" uyarısı yapıyor... Bu kavga çatışma haliyle her yerde görülüyor. İki ülke, anlaşma olmazsa tarihi kırılmanın yaşanacağı BOŞANMA için masada... Sancısız olmaz.

Olamaz... Le Mesurier'in KARAKÖY'deki ölümü başlangıç!

