Doğru adres

HEYECAN dalgası yayıldı. Türk askeri girecek mi? Nereye kadar ilerleyecek? ABD ile karşı karşıya gelinecek mi?

Gelinirse ne olacak? Rusya ne diyecek? Avrupa nasıl bakacak? Çin işin neresinde yer alacak? Böyle pek çok soruyu alt alta getirip sıralayabiliriz...

Bütün bunlara cevap ararken, nasıl OYUN kurulduğunu da anlamalıyız!

ORTADOĞU'yu anlamak için, ABD'yi çözmek için şunu bir kez daha sarsılmaz biçimde ortaya koymalıyız.

ABD ASLA VE KAT'A ORTADOĞU'DAN GİTMEZ, GİDEMEZ... ULUSAL GÜVENLİKLERİ buradan başlıyor çünkü.

DOLAR'ın tahtında kalması için, rezerv para olarak yaşaması için petrolü kontrol etmeleri gerekmekte.

Bunun yerini tutacak herhangi bir HAMLE şu an için yok...

Bunu kaldırıp bir kenara koyduktan sonra değerlendirmeler başlayabilir...

Bu kuralı da hiçbir ABD Başkanı değiştiremez, değiştirmeyi bile düşünemez...

Bugünü anlamak için 1 yıl kadar geri gidelim... Çünkü Trump ilk kez önceki gün Suriye meselesine el atmadı...

Trump, 2018 ARALIK'ında "Neredeyse iki yıldır başkanım ve büyük gelişme sağladık.

IŞİD'i yendik. Toprakları onlardan geri aldık. Şimdi askerlerimizin evlerine dönme zamanı" çıkışını yaptı. Generallerin itirazı üzerine adım atamadı. Hatta Jim Mattis'i istifaya götüren yol açıldı. Trump-Pentagon gerilimi tavan yaptı.

Trump, içeride hem PARAYA hem SİLAHA yakın durarak orta yol bulmak için çalışmakta. Diğer başkanlardan farkı bu.

Onlar ya paraya, ya silaha yakın olurlardı. Trump dengenin kurulmasını istemekte ve zorlanmakta...

Oradaki sıkıntı bu...

YİNE DE BÜYÜK MESELELERDE SİLAH ağır basmakta. Çin meselesinde olduğu gibi...

Neyse.

Trump geçtiğimiz yıl "Çekiliyoruz" dedi ve sonrasında birkaç gün gören olmadı. NOEL öncesi IRAK'ta ortaya çıktı, herkes şaşırdı. ABD Başkanı'nın BAĞDAT yakınlarındaki EN BÜYÜK ABD ÜSSÜNE geçeceğini kimseler bilmiyordu.

Trump, First Lady Melania ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı taşıyan Air Force One Başkanlık uçağı, 11 saat süren uçuşun ardından Bağdat'ın batısındaki El Esad Hava Üssü'ne indi.

ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi George W.

Bush ve Demokrat Barack Obama'nın izini takip ederek Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren üçüncü Başkan oluyordu!

IRAK'ta ortaya çıkan BAŞKAN TRUMP, El Esad Üssü'nde görev yapan Amerikan askerleriyle 3.5 saat geçirdi. Ve Irak'ta benzer bir adım atmayacağını vurguladı.

Irak'taki ABD askerlerinin geri çekilmeyeceğini söyledi!

Bunlar geçtiğimiz yıl yaşandı. Şimdi Trump, ABD askerlerini geri çekiyorçekmiyor tartışmasıyla gündemde!

Bunun bir önemi yok aslında. Çünkü orada ABD askeri olarak görülen, bu nedenle eğitilen ve sınırsız destek verilen bir yapı var.

YPG yani... ABD DERİN DEVLETİ YPG'yi yani TEZ'lerini savunacak yapıyı oluşturmak için ANTİ-TEZİ meydana getirdi. DEAŞ'ı...

Dünyanın 80 ülkesinden ADAM toplanıp getirildi.

Üzerlerine bir tabela yapıştırıldı.

Müslümanlar'dı, adam kesiyorlardı.

ALGI buydu.

Tuttu.

Bununla kim savaşıyordu.

ASIL OYUNCU olarak düşünülen YPG. Yani modifiye edilmiş PKK...

KOBANİ olaylarını hatırlayın. Bütün dünya medyası ve Hollywood, YPG'yi kutsadı resmen!

Herkes İYİ oyuncu YPG'nin yanında, KÖTÜ oyuncu DEAŞ'ın karşısındaydı.

Senarist aynıydı.

Peki, YPG ne için meydana getirildi? Neden binlerce TIR silah yollandı?

Günün birinde TÜRK ASKERİNİ karşısında görünce kaçıp gitsin diye mi?

Derinlemesine bakınca durum farklı... ABD gibi emperyal güçler, bir kuzudan 5 post çıkartır. Buna da böyle bakmakta fayda var.

Türk Ordusu'nun Suriye harekatı kesinlik kazanınca YPG rota değiştirdi!

Bana gelen son bilgilere göre, istikamet MUSUL-KERKÜK! Evet!

TÜRKMENLER'in yaşadığı bölgelere doğru kitlesel bir hareket söz konusu. Ağır silahlarla... Giderler mi?

Ulaşırlar mı? Orada bir görev alırlar mı? Göreceğiz...

Dün de yazdım. ABD buradaki PETROLE bakar.

Ve bu kartı AVRUPA ile ÇİN'in kullanmasını engeller!

Amaç bu! YPG de DEAŞ da bu nedenle meydana getirildi!

Tez YPG, anti-tez DEAŞ, sentez ÇİN'in bölgede saf dışı kalması...

Türk askerinin sınır ötesi kararlılığı öncesi ne oldu?

Hatırlayın! IRAK karıştı.

Hong-Kong'a döndü! Binlerce insan sokaklara döküldü.

Yönetimi istifaya çağırdı. ABD askeri ülkelerine girerken, tek bir kişi dışarı çıkıp karşı koymadı. Şimdi ABD'nin itmesiyle kendi hükümetlerini indirmek istiyorlar. Garip değil mi! Peki bunun arkasında ne vardı! Bunu düşündünüz mü? Cevabı vereyim! Eylül ayının son günlerinde Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ÇİN'e gitti. 500 milyar dolarlık anlaşmalara imza attı.

Petrolde artık ÇİN de vardı!

Ülkesine döndü. Sokaklar karıştı. YPG de MUSUL-KEKRÜK hattına doğru yürümeye başladı! DEAŞ da sanırım bize kalan fatura olacak gibi... Önemli değil.

TÜRK DEVLETİ bütün bu sorunların üstesinden gelir. TAŞIMA insanlarla nüfus oyunlarıyla DEVLET kurulmaz! Kurulsa da yaşamaz. Erken yazmak istemem ama olacak olan şudur! ABD'nin kafasındakini bildiğim için paylaşıyorum...

Kaç yıl içinde gerçekleşir bilemem. Ama sonunda kurdukları, kurmak isteyecekleri bütün yapıyı ANKARA'ya vermek zorundalar... Bundan kaçış yok. Yazmaktan bıkmayacağım. TÜRK DEVLETİ'nin karşı çıktığı hiçbir şey, buralarda hayata geçemez. Siz bakmayın AK PARTİ karşıtlığından gözü dönmüş olanlara. Durum budur! Tek bir taş parçası bile vermeyiz. Alacaklarımızı da alırız. Bunlar doğum sancısı.

100 yıllık planlar masada.

Ankara kararlılığını ortaya koyuyor ki fazla pay alıp yürüyelim... Meydana çıkıp son sözü de söyleriz ama gerek kalmaz inşallah...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın