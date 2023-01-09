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ENGİN ARDIÇ
Bitmiştir bu iş

Bitmiştir bu iş

09.01.2023, Pazartesi
Kahroldular ama çaktırmamaya çalışıyorlar.
HDP adına konuşmaya yetkili Pervin Buldan, "kendi adaylarını" çıkaracaklarını söyledi.
Bu, ilk turda hiçbir muhalif adayın kazanamayacağını gösterir.
"Altılı masa" tek bir aday üstünde anlaşsa bile, HDP desteği olmadan hiçbir şansı yoktur ve olamaz.
HDP adayının hele hiç...
Böylece, "seçimi ikinci tura bıraktırmak" muhalefet açısından bir "başarı" kabul ediliyor.
Kalırsa tabii.
Başarı neresindeyse bunun?
Erdoğan birinci turda ezip geçerse, yeniden birbirlerini yemeye koyulurlar.
Biz de ağzımızla gülmeyiz.
Belki de "isabet" olur, canlarını kurtarırlar.
Çünkü şu "cumhurbaşkanına icraat için imza vermek" tasarısı, onları sonu çok tehlikeli ve kötü bir yola sokacaktır...
Umarız bu rezalet "pis bir şaka" olarak kalır.

***

Peki HDP ikinci turda ne yapar?
Elbette muhalefetin adayını destekler, İstanbul'da İmamoğlu için yaptığı gibi.
Hele MHP kökenli bir adayın desteklenmesi ayrılıkçı Kürtler için apayrı bir "kara mizah" örneği olur.
Akşener için de bu geçerli değil midir?
Meral ablasına oy veren Pervin...
Temel Reis'e oy verseler bu daha da eğlenceli...
Erdoğan'ın iki eski bakanına oy verseler daha da öyle...
HDP bu "atraksiyonu" niçin yapıyor?
"Biz kaç kişiyiz?" diyebilmek için.
Altılıyı şimdilik rahatlatmak için.
"Bu masada HDP yokmuş" denecek ya...

***

Oldu olacak Mustafa Sarıgül'ü destekleselerdi...
Futboldan ofsaytı kaldıracakmış!
"Emek hırsızlığıdır" diyor.
Solcuymuş işte yahu, daha ne?
Maçlar 28-23 gibi skorlarla biter, şenlik olur.

***

YÜKSEL Kİ YERİN BU YER DEĞİLDİR

"Birinci parti çıkacağız. Vallahi başaracağız, billahi başaracağız."
Meral Akşener

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