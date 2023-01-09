Kahroldular ama çaktırmamaya çalışıyorlar.HDP adına konuşmaya yetkili Pervin Buldan,çıkaracaklarını söyledi.Bu, ilk turda hiçbir muhalif adayın kazanamayacağını gösterir.tek bir aday üstünde anlaşsa bile, HDP desteği olmadan hiçbir şansı yoktur ve olamaz.HDP adayının hele hiç...Böylece,muhalefet açısından birkabul ediliyor.Kalırsa tabii.Başarı neresindeyse bunun?Erdoğan birinci turda ezip geçerse, yeniden birbirlerini yemeye koyulurlar.Biz de ağzımızla gülmeyiz.Belki deolur, canlarını kurtarırlar.Çünkü şutasarısı,onları sonu çok tehlikeli ve kötü bir yolasokacaktır...Umarız bu rezaletolarak kalır.

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Peki HDP ikinci turda ne yapar?Elbette muhalefetin adayını destekler, İstanbul'da İmamoğlu için yaptığı gibi.Hele MHP kökenli bir adayın desteklenmesi ayrılıkçı Kürtler için apayrı birörneği olur.Akşener için de bu geçerli değil midir?Meral ablasına oy veren Pervin...Temel Reis'e oy verseler bu daha da eğlenceli...Erdoğan'ın iki eski bakanına oy verseler daha da öyle...HDP buniçin yapıyor?diyebilmek için.Altılıyı şimdilik rahatlatmak için.denecek ya...

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Oldu olacak Mustafa Sarıgül'ü destekleselerdi...

Futboldan ofsaytı kaldıracakmış!

"Emek hırsızlığıdır" diyor.

Solcuymuş işte yahu, daha ne?

Maçlar 28-23 gibi skorlarla biter, şenlik olur.

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YÜKSEL Kİ YERİN BU YER DEĞİLDİR



"Birinci parti çıkacağız. Vallahi başaracağız, billahi başaracağız."

Meral Akşener