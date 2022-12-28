İsmet İnönü, kırk dokuzuncu ölüm yıldönümünde İzmir'de anılmış.Konak'ta birvarmış, orada anılmış. Doğduğu ev.Güzel. Elbette anılacak.İlçenin belediye başkanı, CHP'nin ilçe başkanı katılmışlar. Atatürkçü Düşünce Derneği ADD de katılmış.Buraya kadarı da doğal.Lakin, hiç anlam veremediğimiz bir şey daha olmuş.yöneticileri de katılmışlar!Bunlar solcu olsalar gerektir, öyle ya...yüsayıyorlar, o bakımdankatılıyorlar.

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mü solcu?Otuzlu yıllardale birlikte TBMM'nindışında ve üstünde birkurmak isteyen veten esaslı bir fırça yiyenadam mı?Yoksa ertesi yılün başbakanlıktan kovduğu adam mı?Yok yok, 1925 yılında çıkardığı kanunla solu tırpanlayan, sol partileri ve yayın organlarını yasaklayan adam olsa gerektir.Belki de 1925 değil 1946 düşünülmüştür, daha bir yıl önce izin verdiği (lütfettiği) sol partileri kapatan adam olsa gerek...Bakın, ellili yılların sonlarında darbe kışkırtan adam demedim.1968'dele anlaşıpkaldırılmasına destek olan ve ülkenin teksosyalist kurumu olan Türkiye İşçi Partisi'nin bir daha Meclis'e girebilmesini engelleyen adam olsa gerek...Yahu yoksa 1971'de faşist cuntanın kurdurduğu kukla hükümete başbakan ve bakan veren adam mı?

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Bence, öğrenci olayları başladığı sıralardahakkında çok ağır konuşmuş, etmediği hakareti bırakmamış adam olsa gerek.demişti...Elli küsur yıl sonra anma törenine bu kuşağı getirtmek az buz bir başarı olmasa gerek.

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Bu bize, 68 kuşağının niçin devrim mevrim yapamadığını ve yapamayacağını, CHP'nin de niçin yetmiş iki yıldır iktidar yüzü görmediğini ve göremeyeceğini pek güzel açıklıyor.Ama siz bana aldırmayınız,yü ve hatta onun oğlunu daolarak kabul etmeyi sürdürünüz.Acınası ezikler.