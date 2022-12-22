Kendilerini kandırmayı hep sevdiler.Başkalarını kandıramadıklarını görünce dönüp kendi uydurduklarına sımsıkı sarıldılar.Ömürleri böyle geçti.Kimisininki kısacık... Çok insan ziyan oldu gitti...Bir süresafsatasıylaavundular.Amerikan gizli servisi tarafından nasıl kullanıldıklarını göremiyor, görmek de istemiyorlardı... O doğrultuda birbirlerine sarıyorlardı... Bugün bile...1971 ve 1980 yıllarında esaslı iki tokat yediler.Daha önce 1925 ve 1946 yıllarında da yemişlerdi ama ya yaşları tutmuyordu ya da o tokadı atanısanacak kadar ahmaktılar.Sovyetler Birliği çökünce, Çin kapitalizme dönünce bunu bile görmek istemeyenler vardı...Akıllanmıyorlardı ve akıllanmayacaklardı.

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vefat etmiş. Tek sütuna kısacık bir haber.deyince akla hemengelir.Etkili bir marştır.Hoş ve boştur.Müziği dein benzer bir bestesinden...şarkısından... İnanmıyorsanızye sorunuz...dememek için böyle dedim.Sovyetler'de devam etti de buradamı etmeyecekti?Koronavirüs salgını çıktığında dayazan dıngıllarvardı... Bizde... Başka yerde bilemem...

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Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından...Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir...Yani Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu?

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1980 darbesi öncesilafını çok kişiden duymuştum.Sonradan kaçacak delik arayanlardan...Bir de lüks oteldeyakalananlar vardı...Hiç akıllanmadılar.Hiç oturup da beş dakika,diye düşünmediler.Böyle bir yetenekleri yoktu.Şimdi belediyenin elektrik faturasını ödemeyince bunu devrimci bir eylem sanıyorlar ve bununla mutlu oluyorlar.

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Hem halka küfrediyorlar hem de diyorlar ki:Patladı vallahi,iktidara geldi.