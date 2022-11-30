Altılı masanınnundinlerken dinlerken içi geçmiş vemışıl mışıl uykuya dalmış...Bu da söz konusu masanın ne kadar ciddiye alınması gerektiği hakkında bir ipucu veriyor.Ucunu koyuverin, ipin gerisi de geliyor:Cumhurbaşkanını halk mı seçsin Meclis mi diye uzun uzun tartışmışlar, sonundadeyip değiştirmemeye karar vermişler!Yani gene halk seçecek ama beş yıllığına değil yedi yıllığına.Halk seçecek ama yetkisi olmayacak.Böyleceoluyor herhalde.Bunun bir adı vardır ama onadenir.Fransa'da olduğu gibi. Ama orada başkan güçsüz değildir.Başkaca... Kimseyi ilgilendirmeyengibi yenilikler geliyor...Bakanlar Meclis üyesi olacaklar.Kimseyi ilgilendirmeyen bir diğer yenilik:HSYK ikiye bölünüyor, HYK ve SYK oluyor.YÖK kalkıyor, YÜK oluyor...RTÜK'e gazeteciler ve akademisyenler seçiliyor. (Kimler olacağı şimdiden bellidir.Herhalde bendeniz değilim.) Yüzde 1 oy alan siyasi partiye bile devlet yardımı sağlanarakvegibi isimlerin yolsuz kalmaları önleniyor...Kadına şiddetten hüküm giyen milletvekili olamayacakmış. Lumpenler çok üzülmüşlerdir.Bütün beklentileri bir Meclis koltuğuydu.

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Bununla ne biçim oy alırlar...

Peki ya aday? Aday maday yok.

"Şubattan sonra" çıkacakmış.

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BİNAENALEYH BIRAKAMAZ, BIRAKMIYOR, BIRAKMAYACAK MI?



Cumhurbaşkanının görev süresini beş yıldan yedi yıla çıkarmak isteyen Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının niçin "egosunun esiri" olmaması gerektiğini de bir örnekle anlatmış:

"Atatürk'ün en güçlü olduğu dönemde Meclis kendisine başkomutanlık yetkisini üç aylığına vermişti."

Evet, öyle oldu.

Peki sonra ne oldu?

Başkomutanlık yetkisi 5 Ağustos 1921 tarihinde verilmiş, üç ayda bir uzatılmıştı.

Ancak, 5 Mayıs 1922'de Meclis bunu uzatmak istemedi.

Mustafa Kemal Paşa kürsüye çıktı ve "Bırakamazdım, bırakamam ve bırakmayacağım" dedi.

Başkomutanlık 5 Ağustos 1921'den 10 Kasım 1938'e kadar onda kaldı.

İmdi... Merak ettiğim şudur:

Olacak iş değil ya... Diyelim ki Kılıçdaroğlu seçimi kazandı ve cumhurbaşkanı oldu...

Ayak sürümesi üzerine "Hadi dön artık parlamenter sisteme, bırak yetkilerini" sesleri ayyuka çıktı...

Acaba "Bırakamam, bırakmayacağım" der mi?

Yoksa bir şeyler tatlı mı gelir?