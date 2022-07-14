Lumpenlere haksızlık ettik galiba...demiştik.Ama bazı profesörlere de laf anlatılamıyor.Hiç mi televizyon seyretmiyorlar, hiç mi gazete okumuyorlar, İçişleri Bakanlığı'nın cep telefonlarına ikide bir gönderdiği uyarı mesajlarına da mı hiç bakmıyorlar?Yoksa kalın kafalı mı bunlar?Yoksa bu ülkede profesör olmak çok mu kolay?Kitapsız profesör tanıyorum.İngilizce'den başka ikinci bir yabancı dil bilmeyen profesör tanıyorum.İngilizce bile bilmeyen profesör de tanıyorum.Gene bir profesör, gene bir dolandırıcılık olayı... 275 bin lirasını çarpmışlar.Kuzu kuzu götürüyorlar.Bir dekomutu var ki, o daha da eğlenceli.

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Dolandırıcıların en büyük kozu, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtmak değil...

"Kunduzun" şahsi bilgilerini ele geçirmek.

(Ünlü dolandırıcı Raki, kurbanlarına "kunduz" derdi.) Bunu ancak bankadan elde edebilirler.

Bankalarda suç ortakları var.

Polis yakalananları niçin "öttürmüyor"?

Eskiden bunları azıcık sıkılasan "Kasımpaşa cinayetini" bile üstlenirlerdi...

Şimdi duruşmada bir kravat takarlarsa işleri kolay galiba.

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SİZ BUNDAN NE ANLADINIZ?

KLİMİK diye bir yer varmış... Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği...

Kimlerin Kovid aşısı olmaları gerektiğine dair bir bildiri yayınlamış. Buyurun okuyalım:

"Dört doz BioNTech veya 2 doz Sinovac sonrasında 3 doz BioNTech aşısı olmuş kişilerin bağışıklık yetmezliği olmadığı sürece hatırlatma dozu olmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu kişilerde varyantı da içeren polivalan aşılarla ek dozların gerekliliği konusunda çalışmalar devam etmektedir. Hiç aşılanmamış kişilerin 1 ay arayla 2 doz BioNTech olduktan en erken 3 ay sonra 3. doz BioNTech aşılarını olmaları önerilir. Hiç aşılanmamış kişilere mRNA aşısı yapıl(a)madığı durumda Sinovac (kullanılmadığı durumlarda Turkovac) aşısı ile 3 doz (0, 1 ve 4. aylarda) aşılamanın ardından en erken 3 ay sonra hatırlatma dozunu (yapılabiliyorsa BioNTech aşı ile) olmaları önerilir. Çeşitli nedenlerle primer aşı şeması (Sinovac için 0, 1, 4. aylarda 3 doz, BioNTech için bir ay arayla iki doz) yarım kalan kişilerin aşılamalarına kaldıkları yerden devam edilmesi, hatırlatma dozlarının primer şemanın tamamlanmasından en erken 3 ay sonra yapılması önerilir."

Benim kafam karıştı.

Bir eczacı bulsak da sorsak, bunların dilinden bir tek o anlar.

Yoksa profesörlere mi soralım?