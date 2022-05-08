İngiltere'de bir anket yapılmış. Konu, gençler...Genç olarak 18-30 yaş aralığını kabul ediyorlar.Bunlara çeşitli şöhretlerin isimleri söylenmiş, tanıyıp tanımadıkları sorulmuş.İngiliz gençleriyu tanımıyorlar!Yüzde 72'si hiç duymamış.Yüzde 66'sıü, yüzde 65'iu bilmiyor.Yüzde 63'ü dei...Oysa ellerinin altında Netflix falan da var, Youtube var, olmadı yüzlerce DVD var...Biz, bir efsane şeklinde ancak adını duymuş olduğumuzın bir filmini görebilmek için yirmi iki yaşımıza, TRT'nin oynatmasına kadar beklemiştik...Sinematek diyeceksiniz... Orada ya entel Fransız filmleri oynardı ya komünist ülke yapımları.

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Oysa Türkiye'dediye sorsan, magazin basını sayesinde en kıytırık televizyon dizisinin en çarçur figüranını hepsi bilecek.Kaç kilo verdiğini, kaç çocuk aldırdığını, boşandığı kocasından ne nafaka kopardığını falan da bilecek.Peki,u da bilmiyor yüzde 53'ü, yani yarıdan fazlası... Hani ne oldu bilim-kurgu merakı?Hele yüzde 89'unun adını hiç duymamış.Oysa sor Cihangir semtine, sana ressamile şarkıcıarasındaki eşcinsel fırtınayı da anlatsınlar. Tam onların kalemidir.Yüzde 73'ü dei duymamış.Elbette. İngiliz ya bunlar...Bizde birnun bileokumuşluğu vardır. Adamı yabanaatmayınız.

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Haberi yazan gazete, kendi okurunun da ne mal olduğunu bildiği için, bu isimlerin yanına açıklamalar koymuş: Ünlü aktör, ünlü yönetmen, ünlü ressam, ünlü yazar falan...18 yaşında mektep medrese görmemiş İngilizçocuğunu belki anladık da, 30 yaşına gelmiş kazığı anlamak zor.Görüldüğü gibi, Batı emperyalizminin dünyaya kazurat gibi sıvadığıdönüyor, kendi evlatlarını vuruyor!Böylece, milyonlarca çemiş tüketici yetişiyor.İngiltere böyle, Fransa da çok farklı değildir.Bir anket yapmışlardı,ve dediye sormuşlardı...Cevapları hiç unutmam:Bunatepkisini verecek okurumuzda yok değildir.

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yu da bilmiyorlar!Onubile tanırdı.Tanırdı ama,olarak tanırdı.Halkımız da öyle tanır.demişti...Vesayetini yediğimin ülkesi. Ne de yakışmış meğer.