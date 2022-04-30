Kemalistler samimi olarak hem üzülüyorlar, hem bozuluyorlar.ve adamlarınınCHP'yi getirdiklerinoktaya...Ama ellerinden gelen bir şey yok. Kılıçdaroğlu ezkaza cumhurbaşkanı olsa hepten bitecekler. Aday olsa da kaybetse (ki öyle olacak!) gene de birihtimali çok düşük. Ertelediği kurultayın ipleri gene Kılıçdaroğlu'nun elinde olacak.Yani, Kemal Bey'den kurtuluşları yok.Kemal Bey'in, ezkaza cumhurbaşkanı olsadiyeceğini mi sanıyorlar? Bu kadar mı saf bunlar?deyip duruyorlar...Nasıl yani? Tek parti diktasına, kuvvetler birliği ilkesine, tek adam yönetimine mi? Köylüye jandarma dayağına mı? Partiyle devletin iç içe geçmesine mi?Bunu gönüllerinden geçirirler ama itiraf edemezler, fazla kaçar.Kimisisöz ediyor.O, CHP'nin fabrika ayarı değildi. Ecevit'in verdiği yeni ve farklı bir ayardı.Kaldı ki Ecevit'in elde etmiş olduğu muazzam başarılar(!) o yeni ayarın da CHP'yi nereye götüreceğini gösterir.gerektiğini söylüyorlar.Kenan Paşa'nın 1980 yılında kestiğibağını kırk yıldır bağlayamadılar, şimdi nasıl yapacaklar bunu?Önümüz 1 Mayıs, bunu gitsinler bir de Maltepe'de söylesinler de görelim.ilein altmışlı yıllarda yıldızı parlayan Türkiye İşçi Partisi'nin önünü kesmek için yumurtladıklarınu matah bir şey sanıyorlar...CHP 1 Mayıs'ta bir miting düzenlemeliymiş (24 saat vakitleri var!), yani Maltepe mitinginden ayrı bir miting (nerede? Taksim'de mi, Çırpıcı Çayırı'nda mı?), işçi sınıfıyla kuracağı yeni düzenin temellerini atmalıymış...Oğlum sosyalist parti mi bu?Bunlar bu kadar mı ahmak, bu kadar mı zavallı insanlar?

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Ama haklı oldukları nokta da var.Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması, Türkiye'nin bölünmesi yolunda esaslı bir adım olacaktır.Bir yandan FETÖ salıverilecek, öbür yandan Kürt ayrılıkçılar rahat bir nefes alacaklardır.Buna çanak tutacak liberalleri hadi anladık diyelim, milliyetçilere bir tarafımızla güleriz.Ne kadar süreceği bilinemeyen birbaşlar ve felaketle de sonuçlanır.bunu da düşünüyorlar mı?Neyse ki CHP'nin, sola açılsa da oyu bellidir, sağa açılsa da oyu bellidir.Küçümsenen halkın şaşmaz sağduyusu en büyük güvence.