İBB deyip geçtikleri İstanbul Belediyesi, toplu taşımaya yüzde 40 zam yaptı.

İBB meclisi de bu zammın öğrencilere uygulanmamasına karar verdi.

Aradaki fark belediye tarafından karşılanacakmış.

Öğrenci abonman bileti ayda 78 liraydı, 109 liraya çıkarıldı, şimdi bunun 31 lirası kesildi.

Tek geçiş 2 lira 67 kuruşa geliyordu, 3 lira 74 kuruş yaptılar, sona gene eski tutara indirdiler.

Hey gidi hey... Benim çocukluğumda tramvay "paso" bileti 10 kuruştu, tam ben okula başlayacağım sırada 20 kuruşa çıkarılmıştı... Yüzde yüz zam!

O zamanlar bizi Lütfi Kırdar'dan koruyacak kimse de yoktu...

Yüzünde Rabbi Yessir yazan Ekrem İmamoğlu, bu indirimi veto edeceğini bildirmiş.

Böylece belediyenin AK Partili ve MHP'li üyelerinden esaslı bir kazık yemiş oldu.

Öyle ya, sesini çıkarmasa "İmamoğlu zam yaptı" algısı doğacak...

Şimdi veto ederse, "İmamoğlu tatili ve kalkanı sevdiği gibi zammı da seviyor" olacak. "Hani her şey çok güzel olacaktı?" denecek.

Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık.

Bu arada İETT otobüsleri de yanmaya devam edecek gibi...

Umarız bu hamle "Rabbi Yessir suretliye" iyi bir ders olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı iddiasından vazgeçmezse bakalım onu ne gibi yeni ve beklenmedik kazıklar bekliyor?

Fazla uzağa gitmesine gerek yok, partisinin genel merkezine doğru bir baksın.

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Z KUŞAĞI AVRUPA'YA



Amerikalı bir kuruluş, gençlerimiz arasında bir araştırma yapmış.

Buna göre, gençlerimizin Avrupa Birliği'ne yönelme oranı yüzde 58.6 çıkmış. Bu oran, yaş ilerleyince yani ergen büyüyünce yüzde 72.8'e kadar da çıkıyormuş.

Gözün aydın Fatih! Yenilgiyi kabul ediyorum.

Demek ki Z kuşağı o kadar da "gabi" değilmiş.

Gerçi bunu Amerikalılar söylüyorlar ama... Onlardan iyi mi bileceğiz?

Ama bu demektir ki en az yüzde 30'u da istemiyor.

Bunlar kime oy verecekler acaba?

Oy kullanmaya giderlerse tabii. Çünkü "sandığa gitmeme" eğilimi de var.

Peki gençlerin çoğunluğu muhalefet ittifakının bizi AB'ye sokacağını mı sanıyor?

"Umutlar zayıf" deniyor.

Acaba "bir şeyler yapmayı" düşünüyorlar mı?

AB'ye girebilmek için gerekli koşulların yerine getirilmesini sağlamak için hani...

Orduyu Kıbrıs'tan çekmek gibi!... Kuzey Suriye ve Irak'tan çekilmek gibi... Rusya'ya yaptırım uygulamak gibi...

Enflasyonun en fazla yüzde 3'e düşürülmesini hiç saymıyorum.

Bu konuda herhangi bir "eylem" planları var mı? Sokakta demedik, sosyal medyada. Kampanya falan mı yapıyorlar?

Duymadık.

Gençlik AB'yi "babasının hayrına" istemiyor tabii.

Oralarda iş bulmak umuduyla...

Biz de gençliğimizde Avrupa'ya "kız bulmak" umuduyla yönelirdik. Bunda başarı da sağladık.

Ey yükselen yeni nesil, ey Türk istikbalinin evladı!.. Oturduğun yerden istemekle iş bitiyorsa, top sende.