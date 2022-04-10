Tek çare cumhuriyetindönmekmiş. öyle diyor arkadaş...Ama cumhuriyetin kuruluş ayarları onun sandığı gibi değildir.Cumhuriyet aslında saltanatın kaldırıldığı gün kurulmuştu, 1 Kasım 1922.Bu,bir cumhuriyetti.Tam bir yıl sonra adı kondu, 29 Ekim 1923.Araştırmak isterseniz devediye bakacaksınız. Atatürk'ün de 10 Teşrin'de vefat ettiğini bileceksiniz tabii.

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Cumhuriyet ilan edildiğinde 1921 Anayasası yürürlükteydi.Bu Anayasa'ya göre devletin dini İslam'dı... Buna mı dönmek istiyorsunuz?Temel Karamollaoğlu'na sorarsanız evet diyecektir.Fatih Erbakan'a sorarsanız odiyebilir...diyecek olan da vardır ha...Cumhuriyet ilan edildiğindedeğilvardı... Buna mı dönmek istiyorsunuz?Öyleyse benzer bir politika yürütmekle suçladığınız Tayyip Erdoğan'a niçin hakaret ediyorsunuz?Atatürk kuvvetler birliğini savunuyordu, karşı mı çıkıyorsunuz?Herhalde,diyen kara cahillerden değilsiniz.Yoksa öyle misiniz?

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Devrimler 1925-1935 arası on yıllık bir zaman aralığına yayılmış bir süreçti.Cumhuriyet kurulduğunda bunların hiçbiri ortada yoktu.falan da yoktu.Çokeşlilik vardı.Açık konuşun ve de dürüst olun: Sizdönmek istiyorsunuz.Ama bunun içindeda var, ona mı dönmekistiyorsunuz?Gönlünüzden geçen budur ama dillendiremiyorsunuz.Peki, diyelim o döneme döndünüz, somut olarak başka neye döneceksiniz?Alfabeye mi, takvime mi, şapkaya mı, Medeni Kanun'a mı? Yoksa soyadı mı vereceksiniz?Bunların hepsi bugün de var.Peki neye döneceksiniz kuzum?Valinin aynı zamanda tek partinin il başkanı olmasına mı?diye şikâyeteden siz değilmiydiniz?

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Peki, şu "güçlendirilmiş" parlamenter sistem, kuruluş ayarlarının neresindedir?

Biz araştırdık, öyle bir şey göremedik de...

Yoksa bakanları tek tek Meclis'in seçtiği "'konvansiyon sistemi" mi istiyorsunuz?

I ıh, o da değil.

Siz ne istediğinizi biliyor musunuz hemşerim?

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ÖYLE BİR İHTİMAL Mİ VAR?



"Allah beni sizlere karşı utandırmasın."

Meral Akşener