Atatürkçü Düşünce Derneği, "" mutabakat bildirisini beğenmemiş.Biz altılar dedik, siz "" anlayınız tabii.Çünkü bildiride Atatürk ismi geçmiyormuş!Çok bozulmuşlar, tam sayfa ilan vermişler, kınıyorlar.Karamollaoğlu'ndan içinde Atatürk ilkeleri geçen bir bildiriye imza koymasını istemek saflık mıdır körlük mü?Adam zaten CHP ile iş tutmanın sıkıntısı içinde kıvranıyor da neyse ki "" yorumlarıyla teselli buluyor...Ya "" HDP'nin tavrı ne olacaktı böyle bir durumda?Sayın Akşener de kınanacaksa "diye kınanmalıydı...Diğer figüranlar Atatürkçü olsalar ne yazar, Vahdettinci olsalar ne farkeder?Ortalıkta bir tek gerçek Atatürkçü var, hem öyle hem de CHP'li, Muharrem İnce... Oyları yüzde 1'i bile aşamadı.

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Biz Atatürkçü dedik, siz elbette Kemalist anlayınız.Bunlar iktidara ancak bir darbeyle dönebilirler.Ama ordu o eski ordu değildir.Şimdilik ancak gazete köşelerinde ağlamakla yetineceklerdir.Ama kendilerine göre iyi kötü bir "" vardır ve maaş düşük de olsa garantidir." diye alarm çanları çalmaya başladılar ama ellerinden fazla bir şey gelmiyor.Kendilerine hayırlı işler dileriz.

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Kemalistler 1950 yılında "" kazandığını hep söylerler.Kazın ayağı öyle değildir.Kazanan, CHP'nin ""...Dine karşı daha saygılıydılar ama "" değildiler.Bu o kadar böyle ki, "" hiç değiştirmediler. Böyle bir gerek duymadılar.İnönü'nün kambiyo rejimi aynen kaldı.Bu da onları darboğaza soktu.Serbest piyasa ekonomisine ellilerin başında geçebilselerdi ekonomik kriz patlak vermez ve arkasından da bürokrat darbesi gelemezdi.Yoksa, ezan Türkçe okunmuş ya da Arnavutça okunmuş, ne farkederdi?Atatürkçü Düşünce Derneği, muhalefet programında "" görmek istediğini açık seçik söylemek zorundadır.Herhalde Bayar-Menderes Atatürkçülüğü'nü değil.O zaman, madem eliniz kaşınıyor, ya darbenizi partinizin içinde yapın ve Kılıçdaroğlu'nu devirin...Ya da açın Netflix'i, zaman kaymasıyla Atatürk'ü Pera Palas'ta uzaktan görüp mutlu olun.Gerçek hayatta zaman kayması olmadığını da unutmayın.