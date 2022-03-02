Deniz Baykal halka inmenin yolunu kendince bulmuştu: Kurultayda sahneye ışıklar ve dumanlar içinde, hoplayıp zıplayarak çıkıyordu... O günlerin gözde şarkıcısıgibi...Ricky Martin'in eşcinsel olduğu açıklanınca sanırım üzülmüştür.Bunlar sahneyeveşarkılarıeşliğinde çıkmışlar. Herkesin kalitesi kendine.Liderler...diye bir adam var, o da kendince bir lidermiş...Ne ki, tören, Ukrayna savaşının patırtısı arasında davulcu hapşırığı gibi gürültüye gitti...Haininsan saldırmak için hiç olmazsa 28 Şubat'ın geçmesini bekler.

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Maske varmış, mesafe yokmuş...Ama misafir de var, amigolardiye uzun uzun anlatıyorlar.Gözlerileyı arıyor. Bir deolacaktı yahu...Öyle ya, güçlendirilmiş parlamenter sistem dedikleri aslında...Hani plakçılarındiye sattıkları...Baksanıza, cumhurbaşkanı 7 yıllığına seçiliyor...Hükümet, Meclis sıralarından oluşturuluyor...Başbakan da Meclis üyesi...Gensoru da var... Yepyeni bir sistem.Cumhurbaşkanı tarafsız...kadar,kadar,kadar, hattakadar tarafsız!kadar,kadar...Fakat halk tarafından seçiliyor!Bu demektir ki her seferindeseçiliyor.Anayasa ve insan haklarına aykırı!Çoklu baro uygulamasına son veriliyor...Yani büyük şehirlerin barolarının CHP eğilimli avukatların elinde kalması sağlanıyor.Bir de, seçim barajı yüzde 3'e iniyor.Böylece Temel Reis'in Meclis'e girmesi sağlanıyor amaileı bu da kurtarmaz!Yüzde 3 barajıyla parlamentoya birçok parti doluşması yani parlamentonun zayıflamasıadı altında pazarlanıyor.

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Muhalefetin bir nalı hazır.

İş şimdi üç nalla bir ata kalıyor.

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İŞTE BUUU

Geçen gün bir futbol maçı oynandı.

Bir taraftan golleri atanlar: Van Aanholt, Babel, Gomis...

Karşı taraftan golleri atanlar:

Fernandes, Boyd...

Bu maç Türkiye'de, Türk takımları arasında oynandı.

Utanmadan "süper" denilen ligde.

Türk futboluuu... İşte buuu.