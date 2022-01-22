Hoca 79 yaşındaymış...Oysa ne seksenlikler veadamlar var, cin gibi...Demek ki akıl yaşta değil başta.Burada baş biraz...Hocayı fena çarpmışlar.Gene bir telefon...Sözde emniyetamiri...Dolandırıcının talebi üzerine hoca evindeki değerli eşyanın fotoğrafını çekip göndermiş.falan biliyor yani. Çağdaş hoca.Daha sonra da poşete koyduğu 1 milyon lirayı götürüp teslim etmiş.Yanında, hocanın gönlünden kopan 160 adet de cumhuriyet altını.Kesmemiş, gene telefon etmişler,demişler.Paralarda parmak izi arayacaklarmış.deselerdi hoca herhalde onu dayutacaktı.Hoca tıp profesörü ha, öyle Sümeroloji falan değil...200 bin dolar daha vermiş.Herhalde idrar tahlili için dedemişler.Onu da yapmış! 250 bin dolar.Hadi eldekini kuzu kuzu götürüp verdin, bankadakini niçin çekiyorsun? Ona da mı ellerini değdirdiler?Hocada da cukka sağlammış ha, 1 milyon lira artı 450 bin dolar, artı altınlar...İşte açlıktan ölmeyen bir emekli.Ben de emekliyim ama bende yok o kadar para.Ne hikmetse dolandırılan vatandaşlar arasında profesörler başı çekiyor...Siz bırakın PCR testini falan da, profesörlere zekâ testi yapın.Kimler geçecek, kimler güz dönemine kalacak, görelim.

***

Bankalarda bu deyyusların suç ortakları var.Emeklilerin isimlerine ve telefonlarına başka türlü ulaşamazlar.Olayın bir de bu yönü araştırılsa...

***

Bizim hanımı da aradılar!

Zavallı dolandırıcı ne bilsin kime çattığını?

Eşim herifi bir güzel sıvadı.

Sonra telefonu bana verdi.

"Buyurun sayın komiserim" dedim.

Herif şaşırdı, o söylemeden kendisine mevki tayin etmiştim. Belki kendini Savcı Ilgaz olarak tanıtacaktı...

Kekeledi, "Sizi benden önce kimse aradı mı?" diye sordu.

"Yok, ilk siz aradınız" dedim.

Durdu, "Haa, iyi öyleyse" diye saçmaladı, kapattı.

Şöyle sunturlu bir küfür hazırlamıştım, edemedim. İçimde kaldı.

Ama iyi ki "akademik kariyer" yapmamışım!

***

BİTCOİN Mİ VAR?



"Vatandaşın cebinde dolar mı var?"

Kemal Kılıçdaroğlu