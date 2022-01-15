CHP, teşkilatlarına gönderdiği bir genelgeyle ev ziyaretlerine ilişkin uyarı ve tavsiyelerini açıkladı.Bunlar kapı kapı dolaşıp oy isteyecekler ya...Vatandaş dadiye verecek...Bir kere, ziyaretleryapılacakmış.Yok öyle gece vakti damlamak...Sabahın köründe kapı çalmak...Hele yeni evlilere öylegitmek...Ziyaret mutlaka bir kadın ve bir erkek tarafından yapılacak.Kimsenin aklına bir şey gelmesin yani... Sonradurumu ortaya çıkmasın.Dış giyim abartısız olacak.Peki iç giyim nasıl olacak?O abartılı olabilir. Nasıl olsa açıp bakmayacaklar.Yani blucin-tişört altına Calvin Klein donu giyilebilir mi?Ya dafalan?Öncebir selam verilecek... Selamsız sabahsız dalmak yok...diyorCHP'nin bilgi notu...nasıl oluyor acaba?Adamına göre...da diyebilirsin. HDP ile ittifak yapmıştın ya.Eve ayakkabıyla ya da galoşla girmeyeceksin.Eşek değillerse bir terlik verirler. Dikkat et, çorabın kokmasın.Herhangi bir kişi ya da parti aleyhinde konuşulmayacak. Erdoğan'a hakaret etmek yasak. Ama bu zaten yasak.Ev sahibi konuyu açmadan da siyasi konulara girilmeyecek.Yani iki saat boşu boşuna hava durumunu, çocuğun okulunu, komşunun çarşaf silkelemesini, menemene soğan koyup koymadıklarını tartışabilirsin.Paşa paşa da gidersin.seçilecek. Bana gelirsenizFransızca konuşurum, kalakalırsınız.Argo kullanılmayacak.Hele iki elinizlehareketi sakın yapmayın, sayın genel başkanınız gibi...El sıkışırken canlı, alçakgönüllü, kavrayıcı olunacak!Gülümsenecek.Şimdi bizim takım çavuşu Kastamonulu Rıfat Çavuş olsaydıderdi...Muhatabının gözlerinin içine bakılacak.derse yere bakılmayacakyani. Başarabilirseniz.Seçmenin söz, duygu ve sorunlarıanlaşılmaya çalışılacak.İşte en zor kısmı bu...Keşke bunu yetmiş yıl önce akıl etseydiniz...Evden ayrılırken seçmeneteşekkür edilecek.Yapmacık yok.diye hakaret de yok.Amamış...Ateş almaya mı gidiyorsunuz hemşerim?

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Önemli bir şeyi unutmuşlar, biz ekleyelim:

Lokum götürülecek!

Eli boş gidilir mi?

Üzülmeyin, masraflar için genel başkanınız bir fon oluşturur, mebus maaşlarından keser.

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DOĞRU SÖZE NE DENİR?

"Son on yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir." Kemal Kılıçdaroğlu