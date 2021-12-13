13 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Haber bile olamıyorsun Muharrem Bey
ENGİN ARDIÇ
Haber bile olamıyorsun Muharrem Bey

Haber bile olamıyorsun Muharrem Bey

13.12.2021, Pazartesi
Muharrem İnce bir yerlerde partisinin bir ilçe örgütünün açılışını yapmış.
Bu arada atmış tutmuş tabii.
Kime? Elbette CHP yönetimine.
CHP'yi bırakıp ona gelenlerin vicdanlarını rahatlatmaya çalışmış.
Gazetelerden birinin sitesinde belki hükümete zararı dokunur umuduyla bir ara yer verdiler, sonra onu da sildiler.
Görebildiğimiz hiçbir gazetenin kağıt baskısında yoktu Muharrem Bey.
Başlangıçta azıcık ciddiye alınır gibi olmuştu, artık alınmıyor.
Çünkü hiçbir şey söylemiyor.
Söyleyemiyor.
Çünkü bir siyasi balon.

***

Buradan onu dilimiz döndüğünce "sıkıştırmaya" çalıştık.
Kışkırtmaya çalıştık.
"Provoke" etmek istedik.
Belki okumuyor, belki üstünde durmuyor. Canı sağolsun.
Amacımız onu baltalamak değil, "ortaya birşeyler koymaya" yöneltmekti.
Lakin yok, yok, yok, yok.
Muharrem İnce'nin söylediği hiçbir şey yok.
Dön dolaş mazlum edebiyatı...
Bana haksızlık ettiler, beni kazıkladılar, seçim gecesi beni yalnız bıraktılar, kurultayda beni memişhane kapısına oturttular vb.
Evet, doğrudur. CHP yönetimi, İnce'nin kazanması için değil kazanmaması için çalışmıştır.
Aslına bakarsanız bu Ekmeleddin İhsanoğlu için de böyle olmuştur.
Bunlar, kazanamayacağı bilinen "göstermelik" adaylardı.
(Korkarım Abdullah Gül de öyle olacak!) Ama sıktı artık...
Bununla ancak "CHP içinde Kılıçdaroğlu'na küsmüş olanları" etkilersiniz Muharrem Bey.
Bununla oy alınmaz, iktidara gelinmez.
Size yapılan haksızlıklar, atılan kamışlar bizi gazeteci olarak ilgilendirir, seçmen olarak ilgilendirmez.
Davul çaldık "proje açıklayın" diye, sizde öyle bir şey yok.
"Fiyatları ucuzlatacağım" demek bir proje değildir Muharrem Bey, muhalifinin de muvafıkının da dilinden düşmeyen bir temennidir.
Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz çünkü seçim kazanacağınıza siz de inanmıyorsunuz.
Sizin için en gerçekçi amaç, Kılıçdaroğlu'nun bir seçim daha çuvallamasını bekleyip tekrar CHP'nin başına oynamak...
Basında hemen herkes Kılıçdaroğlu'nun bir seçim daha kaybederse "gideceğine" inanıyor ama biz inanmıyoruz.
Sizi suya götürür, susuz getirir.
Bakın, iktidar çevrelerinde bir ara uyandırdığınız "acaba CHP oylarını kırar mı" umudu da söndü...
Böyle giderseniz yüzde 1 oy bile zor Muharrem Bey.
Kuvantum fiziği bileni cumhurbaşkanı yapmıyorlar.
Ancak Okul-Aile Birliği'ne başkan seçerler.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Nitelikli salaklık 12.12.2021 Pazar
Bu da bizim yenimiz yakamız 11.12.2021 Cumartesi
Felaket tellalı 10.12.2021 Cuma
Tarz-ı siyaset 09.12.2021 Perşembe
Allah düşürmesin 08.12.2021 Çarşamba
Beyhude 06.12.2021 Pazartesi
Memur kafası 05.12.2021 Pazar
Hamsili baklava 04.12.2021 Cumartesi
Bunlar manyak mı? 03.12.2021 Cuma
Eşek tuzağı 02.12.2021 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA