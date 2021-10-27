Kemal Bey daha açık nasıl konuşsun?söylüyor,diyor.Yani ikisinin de cumhurbaşkanı adaylığı nanaydır.Bu durumda Meral Hanım kusura bakacak mı, bakmayacak mı? Göreceğiz.Kemal Bey, cumhurbaşkanı adayınınde çiziyor...Kendini mi tarif ediyor?Öyle olsa gerek.Pek uzlaştırıcıdır maşallah.Bütün vatandaşları da kucaklar, örneğin...AK Parti taraftarı o kucağa sığmaz ama sağlık olsun.Bazı şirketlere el koyma özlemi (bu arada SABAH gazetesine de) adalet hissinin mükemmel bir tezahürüdür.Başka? Başka bir özellik aramıyor.İçkisi, sigarası olsun mu? Olmasın bari. Muharrem İnce şişti o zaman...Çünkü Kemal Bey'in özlemler dünyasında dış politika, yatırım, bayındırlık, milli savunma sanayii, yol, köprü, baraj, doğalgaz falan yok.Cumhurbaşkanı dediğinolmalı.Meral Hanım başbakan olacakmış ya, üst tarafını o düşünür.Aslında Ahmet Necdet Sezer, bu profile cuk oturuyor.Alır gene filesini, GİMA'da girer kasa kuyruğuna.Maskeyi de mesafeyi de ihmal etmez.Kemal Bey onu aday göstersin...Muhalif yazarlarıntartışmalarına uymaz ama genezarar yok.Biracının arkadaşı şıracı, emekli memurun arkadaşı emekli memur değil midir?

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"Ailesiyle topluma örnek olmalı" diyor.

Her kim aday olacaksa, bu konuda sakın Atatürk'ü taklit etmesin!

Büyük önder evliliğini ancak iki buçuk yıl sürdürebilmişti.

Size Atıfet Sunay gibi bir "first lady", Atilla Sunay gibi de bir "birinci mahdum" lazımdır.

Yoksa Emel Korutürk mü, resim falan da yapsın...

Yok yahu, dön dolaş Mevhibe İnönü tabii.

Ama öldü.

Rahşan Ecevit?

O da öldü.

Meral Akşener olurdu ama onun gönlü başbakanlıkta.

Bir de öyle bir makam olsaydı...

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FESÜPHANALLAH

"Ablam, Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş." Meral Akşener

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YÜZDE 1 YÜZDE 99'DAN BÜYÜKTÜR

"Bakın göreceksiniz, birinci parti olacağız." Muharrem İnce