Cumhurbaşkanı adayı olarak İlhan Kesici'yi pazarlamaya çalışan basın zevzekleri şiştiler.Herkesin kendi adamını öne sürmeye çalıştığı bir ortamda, yeni bir adayla da tanıştık bu arada: Rıfat Serdaroğlu.Buyur?Doğru Parti diye bir parti var, bu da onun genel başkanı.Eski DYP'den "" taşıyor...İktidara gelecekmiş ve tabii hesap soracakmış.O kadar ki, tam 53 ilde örgütlenmesini tamamlamış.Aferin. Bugün 53 ilde, yarın 93, öbür gün 123... (Muharrem kaça ulaşmıştı yahu?) Bizim Meriç de (Köyatası) bunun maliye bakanı...Savulun, Süleyman Demirel geliyor!Atatürk de Samsun'a gidecek ya...Serdaroğlu kendisine basın tarafından "" uygulandığını iddia ediyor.Rıfat Bey, size ambargo uygulanmıyor, size yer verilmemesi "" olduğunuz içindir.Kılıçdaroğlu'na, Akşener'e, hatta Karamollaoğlu'na uygulanmayan ambargo size niçin uygulansın?Ekonomiden sorumlu adamınız eski arkadaşım olmasa ben bile üzerinizde durmayacaktım.

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Sevgili kardeşim Mahmut Övür'ün dediği gibi, Kılıçdaroğlu kazanamayacağını bilecek kadar akıllı adamdır.Zaten bütün bu "" da o nedenle yapılıyor.Gönlünde hep bir ""... Abdullah Gül'ün olamayacağıanlaşıldı (neresi tarafsızsa?),Meral Hanım tehlikeli, İmamoğlu,Yavaş, Soyer falan daha da tehlikeli.(Koltuğunu koruması açısından.) Şimdi ortaya yeni bir isim çıktı:Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan!Hoppalaa...Bu tutum, Ecevit'ten devraldıkları "" uygundur.Rahmetli de hep sıkışınca aklına Anayasa Mahkemesi gelirdi...Muhittin Taylan diye birini hatırlar mısınız?Nereden hatırlayacaksınız, aradan 45 yıl geçti.Ahmet Necdet Sezer'i hatırlarsınız ama.Ecevit'in demokratik zekası Çankaya'ya ancak "" göndermeye yetiyordu...Bu, CHP'nin eski bir hastalığıdır.Şimdi Kılıçdaroğlu da, Ekmeleddin İhsanoğlu, Muharrem İnce gibi gereksiz konaklardan geçtikten sonra, gele gele gene bir Anayasa Mahkemesi Başkanı'na gelmiş...Zühtü Arslan... Hukuk ve politika çevreleri dışında kimse tanımaz.Halk onu bilmez.Zaten politikacı değildir.Elbette kazanamayacaktır.Vebali de gene Kemal Bey'in hesabına yazılacaktır.Benim merak ettiğim, Kemal Bey'in 2023 yenilgisinden sonra koltuğunu korumak için ne gibi taklalar atacağı...Çok güleceğiz çocuklar.