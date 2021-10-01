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ENGİN ARDIÇ
Müşkül mevki

Müşkül mevki

01.10.2021, Cuma
Kemalistler zor durumdalar.
Onları en mutlu edecek çözüm ordunun eskisi gibi darbe yapması olurdu, ama orada bir kıpırtı yok.
15 Temmuz'da kıpırdananlar günlerini görmüşlerdi...
Gerçi Kemalistler arasında o darbeyi "Atatürkçü darbe" sanan ahmak da vardı ya...
"Yurtta sulh" lafına tav olmuşlardı.
Eh, Atatürk de yattığı yerden kalkıp Samsun'a gidemeyeceğine göre...
Şimdi kime oy versinler?
CHP artık "o bildikleri" CHP değil. Bunu görüyorlar.
Emine Ülker Tarhan dükkanı çoktan kapattı.
Atatürkçü Düşünce Derneği'ni bir siyasi partiye dönüştürmek de olacak iş değil.
Muharrem İnce var ama kendine bile faydası yok. Ümit Özdağ keza.
Herhalde Davutoğlu, Babacan falan da değil. Karamollaoğlu hiç mi hiç değil.
Kalıyor Meral Hanım ya da onun manevi evladı İmamoğlu.
Çünkü MHP'ye verseler zaten iktidar ortağı.
Peki, HDP ile ilişkiler ne olacak?
HDP, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değişmesini istiyor. (Bunu onca hakaret ettikleri Erdoğan bile istemiyor.) Kemalistler buna ne diyorlar?
Herhangi bir tepki duyamadık.
Attıkları zaman mangalda kül bırakmıyorlar, şu konuda ağızlarını hiç mi açmayacaklar?
HDP, Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini istiyor.
Peki Kemalistler buna ne diyorlar?
Tısss...
Aman Kemal Bey'in dostlarını darıltmayalım!
Yat sağ kulağının üstüne...
Peki Fetullah ne olacak?
Kemal Bey bütün Fetöcüler'i salıverecekmiş...
Fetullah da uçaktan Ayetullah Humeyni gibi inecek...
Razı mısınız?
İmanım tahtelbahir, bu ne biçim Kemalistlik?

***

Amerika'ya yatan milliyetçilere oy verecek milliyetçileri öperim.
"Fetullah'la iş tutan" Kemalistler'i öperim.
İlk dört maddenin değiştirilmesine ses çıkarmayan Kemalistler'i öperim.
25 eyalete bölünmeyi onaylayacak Kemalistler'i de öperim.
Az yakına gelsinler, para da yapıştırayım.
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