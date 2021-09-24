Bir CHP milletvekili, bir HDP eşbaşkanının cumhurbaşkanı seçilmesini ister mi?Burası Türkiye. İstemiş.demiş.Daha yüksek ihtimaller de var.Ağızlar torba olmadığı için, Muharrem İnce'yi bile iktidara getiren var...Kime sorsan lafadiye başlıyor maşallah.Gülünç olduklarının elbette farkındalar ama sonuçtabunlar.Ya ne diyeceklerdi?mi diyeceklerdi?Çok çabuk pes eden bir başka politika heveslisi, Cem Boyner de iktidara geliyordu...Katıldığı bir televizyon programında, telefonla ayaküstü yapılan saçmasapan bir ankette, Boyner'in partisine yüzde 45 oy görünmüştü!Buna kendisi de şaşmış,gibilerinden bir şeyler söylemişti.1995 seçimlerinde yüzde 0.48 alabildi!İstanbul sermayesinin kuyruğuna yapışmış eski Marksist yeni liberallerin, bu hezimetten sonra ufak ufak Fetullah'a yanaştıkları bilinir.

***

Güzellikler ülkesi cennet yurdumda daha da güzeli var.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.diye bir yer icat etmişler, araştırma yapmış.Bu araştırmaya göre, cumhurbaşkanlığına aday olursa Erbakan Junior'a yüzde 51.5 oy çıkıyormuş!Öylefalan da değil, kafadan yüzde 51, buçuğu da var.Diğerlerinin de hatırı kalmasın diye Mansur Yavaş'ı yüzde 26.5, Tayyip Erdoğan'ı da yüzde 19.5 göstermişler.Lütfetmişler. Hani vallahibile çıkabilirdi.Muharrem İnce'ye de yüzde 2.5...Böyle bir kuruluş falan yokmuş aslında.Instagram'da tıklama saymışlar, 2 bin 233 tık çıkmış.Büyük kısmıEh, padişah Üçüncü Abdülhamid Osmanoğlu'nun devr-i saltanatında Fatih Paşa da veziriazam olur artık...Bana da birfalan uydurursunuz inşallah.

***

Fatih Beyefendi oğlum, lagalugayı bırak, git bir an önce Tayyip Bey'in elini öp ve af dile.

İstersen yanına Temel Amca'nı da al.

***



ÜFLE ÜFLE DE SERİNLEYELİM

"Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız."

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir