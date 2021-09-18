Siz aklınız sıra propaganda yaptığınızı mı sanıyorsunuz?Kemalizm bu mudur yoksa?Öyle ya, Atatürk'eolacaksa annesine de olur.Kırklareli'nde birvarmış...Selanik'teki evin kopyası.Eh, Schengen vizesi alamayanlar bununla yetinecekler...Bu evde Zübeyde Hanım'ınvarmış...Başörtüsü, gözlüğü, sedirde oturuyor...Kılıçdaroğlu, olmazsa olmaz tabii, bu evi ziyaret etmiş.Memur gazetesinin haberine göre de heykeli...Heykel sanatından özellikle anladığını sanmıyoruz, neyi nasıl inceledi acaba?Arkadaşların gazetecilik düzeyi bu.Daha sonra kendisine Osmanlıca ve Türkçe Nutuk hediye edilmiş.Bugüne kadar okumadıysa feyiz alacaktır. Nutuk'taki bilgiler İnce Memed romanında yoktur.Türkçe'sini tabii. Osmanlıca'sını anlamaz.Yaniyakıştı mı şimdi devrimciliğe?Peki Atatürk bu nutku nece okumuştu, Fransızca mı?Kemalistlerdediklerinegöre, belki seçim kazanmanın yolunuda görecektir orada.Ama CHP hiçbir serbest seçimi kazanamamış olduğu için, Nutuk'un partiye bu yönde bir yol göstericiliği olmayabilir.Reklamını yapan gazete de keşkediye Nutuk'a baksaydı...

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Zübeyde Hanım'la telepati yoluyla da olsa ne konuştular acaba?demiştir...diyede sitem etmiş midir?

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Bakalım Necati bu yazıyı neresinden anlar?

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AY HADİ İNŞALLAH



"Bir yıl içinde yurt sorununu çözemezsem siyaseti bırakacağım."

Kemal Kılıçdaroğlu