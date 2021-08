Çocuğun ismi biraz tuhaf: Mete Gazoz.İster gazoz olsun ister meyve suyu, altın madalyayı kaptı ya, siz ona bakın.Madalya aldığı dal, okçuluk.Yani "" bir spor!...Ok atan Osmanlı sayılıyor.Futbol oynayan da cumhuriyet çocuğu.Peki niçin voleybolcu kızlara "" diyorsunuz da, "", ""," falan demiyorsunuz?Zevzeklik edecekseniz dibine kadar ediniz.Örneğin bakınız: Arjantin'i yenince ""...Bravo. Pek kültürlü olduğunuz anlaşılıyor.Ama sanki "" deseydiniz günün anlam ve önemine daha uygun düşecekti.Şimdi Rusya'yı da yenersek "" mi diyeceksiniz?Yakışıksız olur.Sultanlar havyarı yedi...Sultanlar boğayı öldürdü... İspanya'yı yendiğimiz anlaşılacak.Sultanlar bira içti... Yok, olmadı...Sultanlar patates yedi... Almanya'yı yendik...Çin'i yenince de "" yemişlerdi ama sizin okurunuz bilmez öyle şeyleri."... Ha bakınız bunu sizin gibi ilkokul mezunları bile anlarlar.Çin'i yenince sanki dünya şampiyonu olmuştuk. O havaya girmiştik.Şu anda Çin'in 21'i altın, 13'ü gümüş, 12'si bronz, toplam 46 madalyası var.Bizim 1 altın, 2 bronz, toplam 3.Elbette artar. Dileriz artar.Ama sonuçta bu bir spor müsabakasıdır ve savaş değildir.Yani "" gibi dangalaklıklara hiç gerek yoktur. İtalya bizim düşmanımız değildir. Çin de değildir.Gizli favoriydik... "" diye manşetler atılıyordu. Sankiçarşıda satıyorlardı.Ne kadar yükseğe uçarsan, dönüşte yere çakılmak da o kadar sert oluyor.Haydi arslan basın, Rusya'yı yenelim, Moskova'yı yakalım, Hitler bile yakamamıştı.Pandemi yüzünden kısıtlama olmasaydı Tokyo'yu da yakardık ya, geleneksel Türk- Japon dostluğu ne olacak?Onu da Abdülhamid kurmuştu, vazgeçebilirsiniz yani.Japon İmparatoru Ankara'ya gelmiş mi? Gelmemiş. O zaman boşverin. Hiç kıymeti yok.

***

Kalıbımı basarım, Mete Gazoz ismi iki haftaya kadar unutulacak ve bizim çenemizi de gene emekliliği gelmiş yabancı futbolculara ödenecek milyonlar yoracak...

Bunlardan kimlerin çöplendiğini hiç konuşmadan tabii.

***



NE İŞE YARADIĞINI ŞİMDİ GÖRDÜ

"Yahu Malazgirt Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı... Koca Anadolu fethedildi, bu kadar ok atılmadı... Gençler bu nasıl oktur?... Sanki S-400 füzesi!.."

Okçuluk Vakfı'na ok atan Meral Akşener