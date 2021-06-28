Geriden Ascot

Çok çağdaşlaştık, Gazi Koşusu yapılmış...

Bu koşu 1927 yılından beri yapılıyor.

O zamanlar Gazi Mustafa Kemal Paşa "Gazi" olarak anıldığından, sonradan koşunun adını Atatürk Koşusu yapmamışlar.

Hayret.

At koşturmak çağdaşlıksa, atalarımız bu işi birkaç bin yıldır yapıyorlar.

Fakat bu sefer büyük ödül 2 milyon 100 bin lira.

Yani bir kokoreççinin "sanal para zincirinde" gözünü kırpmadan batıracağı kadar bir para...

Efendim Veliefendi Hipodromu'na gelen konuklar "her zamanki gibi şıklık yarışına" girmişler.

"Törkiş" Ascot!

Atlar yarışıyor, hanımlar da yarışıyor.

Lakin koşu pandemi nedeniyle "seyircisiz" yapıldığından, hanımların kime hava attıkları belli değil.

Hiçbir erkek bu saçmasapan şapkalardan etkilenmeyeceğine göre, birbirlerine...

Üstelik bunlar İngiliz aristokratı olmadıklarından, kocalarının ne iş yaptığı ve ne kazandığı da pek bilinmiyor.

İşadamı falan olsalar gerek, kokoreççi olacak değiller ya... Ama iki milyon lirası olan kokoreççi de "iş insanı" sayılıyor.

Boş tribünlerde "sıra dışı şapkalar" sergilenmiş.

Türk kadını aşağı yukarı kırklı yıllardan beri şapka giymiyor. Erkeklerde de bu moda ellili yıllarda sona ermişti.

Bu hanımlar da ancak senede bir Veliefendi'de giyiyorlar. O şapkayla Papermoon'a gitseler kahkahalar yükselir.

Şapkalar yandan çarklı... Kate Middleton ya da Meghan Markle gibi aslında güzel kadınların geleneklere uymak için kendilerini maymunlaştırdıkları tarzda...

Yok, bizim hanımların hiçbiri Kraliçe Elizabeth kadar rüküş değil tabii...

Ama bu özentinin tabanı yok.

Çünkü bu memlekette aristokrat yok.

"Bizim aristokrasimiz" kabul edilen bürokratların hanımları da kendilerini böyle "şekile" sokmazlar...

Öyleyse bu neyin cakası?

Ay ertesi gün gazetede resmin çıkacak kııız...

Kesip saklarsın.





JİGOLO SEKTÖRÜ

Gene Internet tuzağı, gene jigolo dolandırmaca...

13 bin kişi böyle kazıklanmış.

Çete 14 kişi, altısı kadın.

"Yat uzan para kazan" diye kekliyorlar...

500 lira kayıt parası bastırıyorsun, sonra "sizi beğenen bir hanım var, beş bin lira verecek ama aracılık ücreti ödemeniz gerekiyor" diye tekrar söğüşleniyorsun...

İki bin liracık.

Sonra o hanımı da o siteyi de ara ki bulasın...

Eski Türkiye'de harama hile karıştırılmazdı.

Pezevenk pezevenkliğini bilir, parayı alınca kadını tedarik ederdi.

Madem şerefsizlik ediyorsun, sonunu getir.

Bendenizin merak ettiği de şudur:

Bu kekler bu işe parasızlıktan mı giriyorlar abazanlıktan mı?

Yoksa ikisi birden mi?

Muhalefet niçin ağzını açmıyor?

Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam bu konuya da burnumu sokar, ne yalanlar uydururdum...

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