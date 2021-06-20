Yalan haber çok gördüm amagörmemiştim. Bunu da başardılar.Memur gazetesinin birinci sayfasının dibinde bir spot:Hmm, ilginç diyorsun,okuyorsun: CHP'ninyeralıyormuş bu teklif.Ayrıntıları 14. sayfadaymış.Açıyorsun, öyle bir şey yok.Karşı sayfaya bakıyorsun, orada da yok.Bütün gazeteyi tarıyorsun, gene yok.Hayırdır inşallah.

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İktidar partisi bir yargı paketi hazırladı, bu dördüncüsü oluyor.Meclis'e sunuldu. Elbette kanunlaşacak.Buna göre ceza muhakemesi kanunu, idari yargılama usul kanunu, bu arada TCK ve AYM kanunları da değişiyor...Muhalefet hiçbir şekilde engelleyemez.Engelleyemeyince ne yaptılar?Birhazırlamışlar, sanki kimsenin umurundaymış gibi.Elbette geçmeyecek.Ters kelepçe yasaklanacakmış, tutuklamadagizli soruşturmacı müessesesi kalkacak, kadın ve çocuğa şiddet içeren suçlarda uzlaşma aranmayacak, şimdi sıkı durun, hakarete hapis cezası da kalkacak vesuç olmaktan çıkacakmış!Bu ne halt etmektir?CHP her isteyenin göğsünü gere gere Tayyip Erdoğan'a hakaret edebilmesini mi istiyor?Hakaret ile eleştiri arasındaki çizgiyi biliyorlar da mı konuşuyorlar?Yoksa Kılıçdaroğlu'nun zorla CHP milletvekillerinetazminat cezaları mı artık ağır gelmeye başladı?Alternatif pakette tanımşeklinde netleştirilmemiş,ya birilerihakaret etmeye kalkarsa ne olacak? Bunu hiç düşündüler mi?

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Dert etmeyin, alternatif paket, kesekâğıdı olarak kalacaktır.

CHP'nin "bir şeyler yapar görünmek için" giriştiği nafile hamlelerden birisi...

Tıpkı, Orta Anadolu'ya kuracakları ve içinde yurt dışından doktoralı 20 bin gencimizin çalışacağı ambalaj sanayii kenti gibi.

Projeyi hazırladıkları sırada yurt dışından doktoralı sayımız 517 olmuştu...

Eh, CHP iktidara gelene kadar 20 bini bulur herhalde, şöyle 2063 seçimleri falan.

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KAHVE NASIL OLSUN?

"Amacım içimi soğutmaktı. Serbest bırakılmayı talep ediyorum."

Onur Gencer (İzmir HDP İl Başkanlığı'nı basıp bir kızı öldüren kişi)