Biz okuldaokuduk da okumadık.Hem lisede hem üniversitede...Ne lisede ne üniversitede...Hesapçadiye pazarlanırdı.dersti amadersti. Beden eğitimi gibi,resim gibi, müzik gibi, askerlik gibi.Bize doğru dürüst hiçbir şey anlatmadılar.İyi kötü bir şeyler öğrenmek isteyenöğrenebildiyse öğrendi.Koskoca Galatasaray, koskoca Boğaziçiciddiye almıyor, bunu birkabul ediyordu.Ötekileri siz düşünün.Lise tarih dersinde yılın son birkaç haftasına sıkıştırılır (kitabı da ayrıydı) ama genellikle sıra gelmez, fırsat bulunmazdı.Üniversitede ayrı bir dersti, son sınıfın son döneminde, ama girmiyorduk...Kantinde kızlarla lak lak ediyorduk...İşte bu nedenle, bugünkabul edilen binlerceve binlerce kişinin kafasında devrimtarihiyle ilgili birtakımbilgilerve daha çok da papağan gibi tekrarlananve tekrarlatılan ezberler vardır.

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Şimdi, hayat bilgisi dersinde çocuklara Atatürk'ün çocukluğu,dersinde de (devrim derlerse, neme lazım, laf başka yerlere gider!), devlet adamlığı yetenekleri anlatılıyormuş...Atatürk'ün çocukluğu dedikleri, babasının ölümü, annesinin yeniden evlenmesi, bunun ruhunda yarattığı fırtınalar ve kişiliğinin oluşumuna etkileri falan değil tabii.Makbule'yle birlikte kargaları kovalaması!En hoş yanı, bütün bunlarınolacak bir şekildeanlatılmasıymış.Öyle ya,sıralarsan iş bitiyor.Tıpkı Karlofça Antlaşması'nın maddelerini papağan gibi saymak yani...Atatürk özellikle putlaştırılıyor,yanları gözlerden uzaklaştırılıyor, bunlara değinmek küfür sayılıyordu.Günün birindebaşlıklı bir yazı yazdım.Kıyamet koptu.Oysa Atatürk'ün bir üvey babası (Ragıp Bey) ve üvey kardeşleri vardı, eh, Ömer de onlardan biriydi.yaklaşımıiliklere işlemişti...Ne anlatılıyormuş o derste?Bilgiye kitakse.Bir de ortaokul sınıflarındabahsi varmış ki epey güldüm.

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Ne yazık ki, basında bize küfür ve iftira eden karta kaçmış faşistlerin bilgi ve düşünce düzeyi de bunlardan daha ileri değildir.Kutlu olsun!